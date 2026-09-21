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आदित्य साहू ने कोयला चोरी को लेकर राज्य सरकार पर मढ़ा आरोप, बोले- MMDR कानून से इन्हें हो रहा पेट में दर्द

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ( Etv Bharat )