आदित्य साहू ने कोयला चोरी को लेकर राज्य सरकार पर मढ़ा आरोप, बोले- MMDR कानून से इन्हें हो रहा पेट में दर्द
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हजारीबाग में MMDR कानून को लेकर चल रही खींचतान के बीच राज्य सरकार पर निशाना साधा है.
Published : September 21, 2026 at 4:05 PM IST
हजारीबाग: MMDR कानून को लेकर इन दिनों पूरे झारखंड में बवाल मचा हुआ है. राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं. हजारीबाग पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य इस कानून का विरोध नहीं कर रहा है, सिर्फ झारखंड में ही विरोध हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कोयला चोरी अपनी चरम सीमा पर है और इस कानून से कोयला चोरी बंद हो जाएगी.
MMDR कानून पर राज्य सरकार का रूख बेतुका
आदित्य साहू ने आरोप लगाते हुए कहा कि हजारों ट्रक कोयला चोरी हो रहा था, लेकिन इस कानून के आने के बाद उसमें विराम लग जाएगा. MMDR कानून पर झारखंड सरकार का विरोध बेतुका और बेबुनियाद है. यह केवल झारखंड को गुमराह करने एवं असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक साजिश है.
आदित्य साहू ने आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में कोयला चोरी करके व्यापारियों को सस्ते दाम में कोयला उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे राज्य सरकार को राजस्व का भारी नुकसान सहना पड़ रहा है. दूसरे राज्यों से कोयला झारखंड आ रहा है, तो सरकार उसे पर सेस लगाना चाहती है, ताकि कोयले की कीमत में वृद्धि हो सके और व्यापारी चोरी का कोयला खरीद सके.
मनमाना सेस
यही नहीं झारखंड के व्यापारी आसपास के राज्यों से सस्ता कोयला खरीद रहे हैं, क्योंकि वहां सेस कम लगता है. झारखंड में सरकार अपने हिसाब से सेस लगा रही है. झारखंड सरकार ने सेस के नाम पर लूट मचाकर रखा है. लौह अयस्क में 600 और कोयला में 450 रुपए प्रति टन की दर से सेस वसूला जा रहा है.
पुलिस एवं प्रशासन की मिलीभगत से कोयला चोरी!
आदित्य साहू ने आरोप लगाते हुए बताया ने बीसीसीएल और सीसीएल का उदाहरण देते हुए कहा कि इस सिलसिले में केंद्रीय कोयला मंत्री से उनकी हाल में मुलाकात हुई तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीसीसीएल की हालत काफी बिगाड़कर रखी है, काफी बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है. राज्य सरकार के संरक्षण में यहां पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से सारा खेल खेला जा रहा है.
आदित्य साहू ने कहा कि जिस प्रकार गृह मंत्रालय द्वारा बीसीसीएल पर सीआईएसएफ जवानों को तैनात कर चोरी पर लगाम लगवाया गया है, इसी प्रकार चतरा, लातेहार, दुमका, गोड्डा आदि जिलों में भी इनकी तैनाती कर राज्य की खनिज संपदाओं को बचाने का आग्रह हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से किया है.
खनिज किसी की बपौती नहीं: आदित्य साहू
आदित्य साहू ने हजारीबाग में बड़ा बयान देते हुए कहा कि खनिज किसी का बपौती नहीं है. बीजेपी, खनिज लूटने नहीं देगी. जहां भी खनिज की लूट होगी, वहां भाजपा नेता खड़े होकर विरोध करेंगे. आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि हजारीबाग से डीएमएफटी फंड में लूट को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि अधिकारी अपने आवास पर स्विमिंग पूल और जिम बना रहे हैं.
सरकार करोड़ों रुपये डीएमएफटी के नाम पर दे रही है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है. अब जनता जागरूक हो रही है वर्तमान सरकार फिर से चुनाव के वक्त वोट मांगने आएगी और जनता इन्हें अब करारा जवाब देगी. बीजेपी गांव गांव जाकर एमएमडीआर कानून का प्रचार प्रसार करेगी ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके.
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