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15 नवंबर के बाद पूरे झारखंड में बीजेपी निकालेगी पदयात्रा, गढ़वा से होगा आगाज

बीजेपी देश अध्यक्ष आदित्य साहू ( ETV BHARAT )

दरअसल, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू गढ़वा के पिंडरा स्थित भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उनका स्थानीय भाजपा विधायक सतेंन्द्रनाथ तिवारी, भानूप्रताप शाही, अलोक चौरसिया एवं समर्थकों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का बुके देकर स्वागत किया गया.