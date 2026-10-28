15 नवंबर के बाद पूरे झारखंड में बीजेपी निकालेगी पदयात्रा, गढ़वा से होगा आगाज

15 नवंबर के बाद पूरे झारखंड में बीजेपी निकालेगी पदयात्रा, गढ़वा से होगा आगाज
गढ़वा पहुंचे आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में लूट, भ्रष्टाचार समेत कई समस्याओं से जनता परेशान हैं.
Published : October 28, 2026 at 9:05 PM IST
गढ़वा: 15 नवंबर के बाद बीजेपी पूरे झारखंड में पदयात्रा निकालेगी. पदयात्रा की शुरुआत गढ़वा से होगी. जिसमें कई दिग्गज गढ़वा आएंगे. प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में लूट, भ्रष्टाचार हत्या समेत दूसरी समस्याओं से जनता जूझ रही है.
दरअसल, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू गढ़वा के पिंडरा स्थित भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उनका स्थानीय भाजपा विधायक सतेंन्द्रनाथ तिवारी, भानूप्रताप शाही, अलोक चौरसिया एवं समर्थकों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का बुके देकर स्वागत किया गया.
बैठक के दौरान त्योहारों के बाद गढ़वा में बीजेपी द्वारा आयोजित कार्यक्रम की रूप रेखा तय की गई. बैठक के बाद मीडिया को सम्बोधित करते हुए झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम यहां भाजपा के सांगठनिक बैठक को लेकर आए हैं. आगामी 15 नवंबर के बाद गढ़वा जिले से पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी.
गठबंधन की सरकार में नहीं हुआ विकास: आदित्य साहू
आदित्य साहू ने दावा और आरोप लगाते हुए कहा कि जब-जब भाजपा की सरकार झारखंड में बनी है, तब-तब झारखंड का विकास हुआ है लेकिन जब से झामुमो और कांग्रेस गठबंधन की सरकार आई है, तब से यहां विकास नहीं हुआ है. प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है. यहां हर दिन लूट भ्रष्टाचार चरम पर है प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, बिना पैसा दिए अंचल, ब्लॉक में कोई काम जनता का नहीं हो रहा है और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, वो धरातल पर नहीं हैं.
उन्होंने बताया कि गढ़वा में विकास देखने को मिल रहा है. क्योंकि एक गरीब का बेटा देश प्रधानमंत्री बन गया है तो कांग्रेस के लोग आलोचन कर रहे हैं, साथ में उनके मृत 'माता पिता' के बारे में भी आपत्तिजनक बात बोले रहे हैं.
आदित्य साहू का कांग्रेस पर हमला
आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता चाह रहे हैं कि मोदी के बारे में बोलेंगे उतना ही वो सोनिया गांधी एंव राहुल गांधी के नजदीक हो जाएंगे. क्या नेहरू खानदान ही प्रधानमंत्री बन सकता है? इन्ही सब बातों को लेकर भाजपा 15 नवंबर के बाद आंदोलन करेगी.
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड सरकार के दो दिन के सत्र के बुलाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि MMDR बिल पर सभी राज्य खुश हैं. कांग्रेस शासित राज्य भी खुश हैं लेकिन झारखंड सरकार रोना रो रही है, क्योंकि इन्हें अब 'चोरी' का मौका नहीं मिलेगा. उन्होंने बताया कि बहुत जल्द बड़े पैमाने पर CISF जवानों की तैनाती की जाएगी.
सेस लगाकर 'उगाही' करने का आरोप: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में हजारों रुपए सेस लगाकर उगाही की जाती थी. एक तरफ विपक्ष के लोग SIR प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, दूसरी तरफ इसका विरोध कर रहे हैं. देश के दूसरे राज्यों में MLC चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलने पर उन्होंने कहा कि जितना विरोध करेंगे, उतना ही गर्त में जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसी भी उद्योपतियों दबा नहीं रही है.
ये भी पढ़ें- झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राहुल गांधी को लेकर कह दी ऐसी बात, बोले- देश के सम्मान को नुकसान पहुंचा रहे हैं कांग्रेस नेता
खनिज चोरी रोकने की कोशिश से कांग्रेस और झामुमो में है बेचैनी: आदित्य साहू
पीएम मोदी के जन्मदिन पर मनाया जाएगा दीपोत्सव, 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान