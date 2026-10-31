जमशेदपुर और सरायकेला में भाजपा की संगठनात्मक बैठक में शामिल हुए आदित्य साहू, विपक्ष के खिलाफ आंदोलन की रणनीति
जमशेदपुर और सरायकेला में भाजपा की संगठनात्मक बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को कई निर्देश दिए.
Published : October 31, 2026 at 9:35 PM IST
जमशेदपुरः जमशेदपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू पार्टी के संगठनात्मक बैठक में शामिल हुए. बैठक में विपक्ष के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई गई. साथ ही उन्होंने विपक्ष के खिलाफ प्रदेश में चलाए जाने वाले अभियान की विस्तार से जानकारी दी.
इस बैठक में संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह, जमशेदपुर लोकसभा सांसद बिद्युत वरण महतो, जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, ग्रामीण जिला अध्यक्ष सत्य तिवारी और जटाशंकर पांडे के अलावा मीरा मुंडा, पूर्व विधायक मेनका सरदार और वीर सिंह और कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे.
बैठक में संगठन को मजबूत बनाने पर जोर
बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और संगठन मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने के कई दिशा निर्देश दिए. इस दौरान कहा गया कि आम जनता से कार्यकर्ता सीधा संवाद कर पार्टी की विचारधारा को बताने का काम करें. बैठक में कांग्रेस, झामुमो और राजद के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर भी चर्चा की गई.
कांग्रेस के आंदोलन पर आदित्य साहू ने उठाए सवाल
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का आंदोलन जनता का आंदोलन नहीं हो सकता, क्योंकि 60 वर्षों तक देश को लूटने वाली पार्टी से जनता नहीं जुड़ सकती. उन्होंने झारखंड की वर्तमान सरकार और व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में कोयला, बालू और लोहे की चोरी के साथ-साथ अपराध और बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं.
प्रदेश भाजपा के अभियान की दी जानकारी
प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि झारखंड में कांग्रेस और विपक्षी दलों की कार्यशैली के विरोध में भाजपा द्वारा 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान के तहत राज्यभर में पदयात्रा निकाली जाएगी और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जाएगा. इसको लेकर रूप-रेखा तैयार कर ली गई है. इसके तहत झारखंड के सभी 24 जिलों और प्रमुख क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा और पदयात्रा निकाली जाएगी.
उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि भाजपा के इस आंदोलन में जनता का भी समर्थन मिलेगा. उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा झारखंड में 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान के तहत आयोजित होने वाली पदयात्रा का जिला-वार कार्यक्रम दो चरणों में तय किया गया है. दीपावली से पहले पहले चरण में प्रमुख प्रमंडलों और जिलों में यह पदयात्रा निकाली जाएगी, जबकि छठ महापर्व के बाद शेष जिलों में यह कार्यक्रम किया जाएगा.
दो चरणों में भाजपा चलाएगी अभियान
पहले चरण के तहत जिलावार कार्यक्रम में 2 नवंबर को रांची में पदयात्रा, 3 नवंबर को गिरिडीह और हजारीबाग, 4 नवंबर को पलामू और 5 नवंबर को जमशेदपुर और दुमका में यह कार्यक्रम किया जाएगा. इस पदयात्रा के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ता और आम लोग जुड़ेंगे एवं मतदाता सूची के सुधार और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा के महत्व को जनता के बीच ले जाएंगे. वहीं दूसरे चरण में दीपावली और छठ पर्व संपन्न होने के बाद 15 नवंबर के आसपास से राज्य के बाकी बचे अन्य जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के चरणबद्ध कार्यक्रम आयोजित की जाएगी.
सरायकेला की घटना पर दिया बयान
वहीं सरायकेला जिला के गम्हरिया थाना में शिकायतकर्ता महिला के साथ कथित दुष्कर्म के आरोप पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि अब झारखंड में ये कोई नई बात नहीं रह गई है. यहां व्यापारी और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. उन्होंने सरकार प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब पैसे देकर ट्रांसफर-पोस्टिंग होगी तो मनमानी ही होगी. अब जनता इसे देख रही है. अब जनता बदलाव के मूड में है और झारखंड में पार्टी को जनता के समर्थन से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी.
सरायकेला में भी भाजपा की संगठनात्मक बैठक
वहीं सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर में भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई. जिसमें संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य रूप से शामिल हुए. बैठक में संगठन को बूथ से लेकर मंडल स्तर तक मजबूत करने के संकल्प के साथ ही राज्य की बिगड़ती कानून-व्यवस्था और गम्हरिया थाने में हुए दुष्कर्म मामले को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन पर तीखा हमला बोला गया.
दोषी पुलिसकर्मी को नौकरी से बर्खास्त करे सरकार: चंपई
पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बैठक को लेकर कहा कि बूथ से मंडल स्तर तक संगठन को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए पदाधिकारियों को समय-सीमा दी गई है. वहीं, गम्हरिया थाने में पीड़ित महिला के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा की गई कथित दरिंदगी पर गहरा आक्रोश जताते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि जिस थाने और पुलिस का काम लोगों को सुरक्षा देना है, वहीं दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहे हैं. उन्होंने दो टूक कहा कि "सस्पेंड करना कोई समाधान नहीं है. ऐसे दरिंदों को तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर कड़ी सजा दी जानी चाहिए." उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में शासन नाम की कोई व्यवस्था नहीं बची है और चारों तरफ अराजकता व जंगलराज है.
रक्षक ही बना भक्षक: आदित्य साहू
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस समर्थित झामुमो सरकार में राज्य हर पैमाने पर रसातल में चला गया है. उन्होंने कहा कि जब न्याय मांगने गई महिला के साथ पुलिसकर्मी ही घिनौना काम करेंगे, तो इससे भयावह स्थिति और क्या हो सकती है. आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा अंत्योदय और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के संकल्प पर काम करती है, जबकि सत्ता पक्ष के लोग दिल्ली में धरना और प्रदर्शन का नाटक कर रहे हैं. उन्होंने ऐलान किया कि आगामी 15 नवंबर के बाद सरायकेला जिले में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान चलाकर हजारों की संख्या में जनता को सड़क पर उतारा जाएगा.
जनता त्रस्त, मंत्री भ्रष्टाचार में मस्त:अर्जुन मुंडा
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य की जनता बदहाल और त्रस्त है. विकास कार्य पूरी तरह ठप है और गठबंधन के मंत्री व सहयोगी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य की दुर्दशा छोड़ नेता दिल्ली में तफरीह कर रहे हैं. गम्हरिया की घटना की कड़ी निंदा करते हुए मुंडा ने चेतावनी दी कि सरकारी संरक्षण में पल रहे ऐसे निकम्मे तत्वों के खिलाफ भाजपा निर्णायक जन-आंदोलन छेड़कर उन्हें उखाड़ फेंकने का काम करेगी.
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