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जमशेदपुर और सरायकेला में भाजपा की संगठनात्मक बैठक में शामिल हुए आदित्य साहू, विपक्ष के खिलाफ आंदोलन की रणनीति

जमशेदपुर में भाजपा की संगठनात्मक बैठक में शामिल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

इस बैठक में संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह, जमशेदपुर लोकसभा सांसद बिद्युत वरण महतो, जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, ग्रामीण जिला अध्यक्ष सत्य तिवारी और जटाशंकर पांडे के अलावा मीरा मुंडा, पूर्व विधायक मेनका सरदार और वीर सिंह और कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे.