झारखंड राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी ने इन वजहों से नहीं दिया प्रत्याशी, आदित्य साहू ने बताया कारण
झारखंड राज्यसभा चुनाव 2026 में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं दिया है. इसके पीछे आदित्य साहू ने वजह भी बताया.
Published : June 9, 2026 at 5:52 PM IST
रांची: राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है. इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशियों में आंकड़ों के भरोसे हौसला है, वहीं भाजपा पर निर्दलीय प्रत्याशी के जरिए हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लग रहा है. इन आरोपों का जवाब देते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने साफ कहा कि उनकी पार्टी खरीद-फरोख्त की राजनीति से दूर है.
आदित्य साहू ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा ने अपना प्रत्याशी इसलिए नहीं उतारा क्योंकि जरूरी संख्या बल उपलब्ध नहीं था. उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, "हमलोग भी चाहते तो खरीद-फरोख्त करके किसी कार्यकर्ता को राज्यसभा भेज देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया."
परिमल नाथवानी को समर्थन, विकास कार्यों का आधार
भाजपा ने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को समर्थन देने का फैसला उनके कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को आधार बताते हुए लिया है. साहू ने स्पष्ट किया कि पार्टी सिद्धांतों पर चलती है और समझौते से परहेज करती है.
अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण
आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के पुत्र के समान है, जो एक वोट के कारण सत्ता गंवाने को तैयार हो गई लेकिन किसी तरह का समझौता नहीं किया.
कांग्रेस पर तीखा हमला
भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाते हुए कहा कि संख्या बल जगजाहिर है. कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं और भाजपा के पास 21 हैं, फिर कांग्रेस कैसे राज्यसभा चुनाव जीतेगी? जाहिर है कांग्रेस ट्रेडिंग का काम कर रही है. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस दीमक की तरह है, जहां-जहां सरकार बनी, वहां चाटने का काम किया. झारखंड आंदोलन को तीन करोड़ रुपये में खरीदने का भी आरोप लगाया.
पैसे से तौलने वाली पार्टी नहीं है भाजपा- आदित्य साहू
आदित्य साहू ने कहा, "कांग्रेस पार्टी लोगों को पैसे से तौलने का काम करती रही है. भाजपा इसमें विश्वास नहीं रखती. हम खरीद-फरोख्त की राजनीति से दूर रहते हैं." राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं. भाजपा की सफाई के बाद अब देखना होगा कि चुनाव के नतीजे क्या कहते हैं.
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