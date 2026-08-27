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जयराम महतो विवाद पर सांसद ढुल्लू महतो का वार, बोले- यह पैसे की लड़ाई, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने भी दी नसीहत

विधायक जयराम महतो और बरवाअड्डा थाना प्रभारी विवाद को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और सांसद ढुल्लू महतो ने प्रतिक्रिया व्यक्ति की है.

MP Dhullu Mahto
सांसद ढुल्लू महतो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 27, 2026 at 8:20 PM IST

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रांची/धनबाद: डुमरी विधायक जयराम महतो और बरवाअड्डा थाना प्रभारी से जुड़े मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि लोगों को मर्यादा कभी भी नहीं लांघनी चाहिए, चाहे वह पदाधिकारी हो या जनप्रतिनिधि. उन्होंने कहा कि पुलिस पदाधिकारी जिस तरह से विधायक जयराम महतो के साथ अभद्रतापूर्वक बात कर रहे थे, जैसे किसी हवलदार को डांट रहे हों, किसी सांसद, विधायक या आम जनता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए.

जयराम महतो विवाद पर सांसद ढुल्लू महतो और प्रदेश अध्यक्ष का वार (Etv Bharat)

आदित्य साहू ने जनप्रतिनिधियों को भी सलाह देते हुए कहा कि उन्हें भी अपनी मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए. पहले हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तब विधायक या सांसद हैं. इस प्रकार से किसी को भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे सामने वाले को कष्ट हो. इससे समाज प्रदूषित होता है और इसका असर समाज के अंदर अच्छा नहीं जाता.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा है कि विधायक जयराम महतो की गिरफ्तारी की पुलिस एसोसिएशन की मांग गलत है. यदि गिरफ्तारी की कोशिश की गई और जनता सड़क पर उतर गई तो टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है. इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि इस तरह की धमकी देना किसी भी सांसद या विधायक के साथ उचित नहीं है. दारोगा ने जिस तरह से व्यवहार किया, वह भी उचित नहीं है.

सांसद ढुल्लू महतो ने जताई विवाद के पीछे पैसे की लड़ाई की आशंका

वहीं धनबाद में सांसद ढुल्लू महतो ने इस पूरे मामले के पीछे आर्थिक हितों की लड़ाई होने की आशंका जताई है. उन्होंने कहा कि जयराम महतो की ओर से उठाए जा रहे सवालों और इस पूरे विवाद के पीछे पैसे की लड़ाई भी हो सकती है. उन्होंने टोल गेट का उदाहरण देते हुए कहा कि दो-तीन गाड़ियों को रोकने के बाद मामला शांत हो गया. इसी तरह बालू चोरी के मामलों में यदि किसी तरह का समझौता नहीं हुआ होगा, तो विवाद और बयानबाजी की एक वजह यह भी हो सकती है.

प्रशासन पर चोरी में मिलीभगत के आरोपों को लेकर भी सांसद ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि प्रशासन कोई दूध का धुला हुआ नहीं है. कोयला चोरी, लोहा चोरी और बालू चोरी जैसे मामलों की जांच होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार नेताओं को जब कथित तौर पर हिस्सेदारी नहीं मिलती है, तो वे आवाज उठाने लगते हैं और अलग-अलग तरह की बयानबाजी करते हैं.

बाबूलाल मरांडी द्वारा जयराम महतो का समर्थन किए जाने के सवाल पर ढुल्लू महतो ने कहा कि बाबूलाल मरांडी उनके वरिष्ठ नेता और पार्टी के बड़े नेता हैं. उनकी सोच बहुत लंबी और व्यापक है. उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी का अपना विचार है और वे उसका सम्मान करते हैं. हालांकि, जमीन पर उन्होंने जो स्थिति देखी और महसूस की है, उसके आधार पर वह अपनी बात रख रहे हैं.

जयराम महतो की भाषा और बयानबाजी पर भी सांसद ढुल्लू महतो ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की भाषा उसके संस्कार और राजनीतिक शैली को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि वे खुद भी कई बार उग्र तरीके से अपनी बात रखते हैं, लेकिन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है जो बेलगाम हैं या गरीबों की आवाज नहीं सुनते.

हालांकि, ढुल्लू महतो ने यह भी कहा कि विरोध करने का एक तरीका और मर्यादा होनी चाहिए. लोकतंत्र में सवाल उठाने का अधिकार सभी को है, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखना भी जरूरी है. नेताओं और जनप्रतिनिधियों को समाज और आने वाली पीढ़ी देखती है. ऐसे में मुद्दों को मजबूती से उठाने के साथ शब्दों की मर्यादा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.

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