बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का आरोप, बोले- मजदूरों के पैसे पर डाका डाल रही है हेमंत सरका
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार में वीबी जी राम जी योजना को लेकर बड़ा आरोप लगाया है.
Published : April 22, 2026 at 11:08 PM IST
रांची: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार में चल रही वीबी जी राम जी योजना को लेकर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि झारखंड में मनरेगा मतलब लूट और भ्रष्टाचार जिसमें आए दिन फर्जीवाड़ा और व्यापक लूट हो रही है.
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कोडरमा के मरकच्चो के पूरनानगर पंचायत में हुए फर्जीवाड़ा का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां फर्जी मास्टर रोल और एमबी की आड़ में सरकारी राशि की जमकर लूट होने का मामला सामने आया है. मनरेगाकर्मियों की हड़ताल के बावजूद योजना के तहत काम जारी रहता है और भुगतान भी किया जाता है. स्पष्ट है कि अधिकारियों की मिलीभगत से यह खेल खेला जा रहा है.
पूरे राज्य में मची है मनरेगा में लूट
बीजेपी नेता आदित्य साहू ने कहा कि कोडरमा तो एक मामला है, पूरे राज्य में इस योजना में भारी लूट खसोट मची हुई है. इससे पहले भी चतरा के सिमरिया और प्रतापपुर में इसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आ चुकी है. हेमंत सरकार में इस योजना से जुड़े कई अनूठे कारनामे सामने आ चुके हैं.
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा के नाम पर गरीबों के पैसों पर डाका डाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि जामताड़ा की पूर्व उपायुक्त को मनरेगा मजदूर बना दिया जाता है, कभी जेल में बंद आदमी मजदूरी करता है, कभी मरा हुआ आदमी. साहिबगंज जिले के तालझरी प्रखंड में 2021 में ही मर चुका शख्स 2022 में मजदूरी करता है और उसको मजदूरी का भुगतान भी कर दिया जाता है. यहां सिंचाई कूप की खुलेआम बोली लग रही है.
लूट खसोट का अड्डा बन चुका है झारखंड: आदित्य साहू
मनरेगा में इस प्रकार के फर्जीवाड़े के कई मामले पूर्व में भी सामने आते रहे हैं. जाहिर तौर पर झारखंड लूट खसोट का अड्डा बन चुका है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस योजना को अपनी उपलब्धि बतलाते नहीं थकती, उन्हीं की सरकार में इस योजना का हाल बेहाल है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस योजना में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम जी राम जी योजना किए जाने पर हेमंत सरकार को आपत्ति है.
झारखंड सरकार द्वारा विधानसभा में इस संबंध में प्रस्ताव तक पारित किया जाता है जबकि 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए यह सब किया जा रहा है. निश्चित रूप से विकसित वीबी जी राम जी योजना एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी.
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