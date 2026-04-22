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बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का आरोप, बोले- मजदूरों के पैसे पर डाका डाल रही है हेमंत सरका

रांची: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार में चल रही वीबी जी राम जी योजना को लेकर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि झारखंड में मनरेगा मतलब लूट और भ्रष्टाचार जिसमें आए दिन फर्जीवाड़ा और व्यापक लूट हो रही है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कोडरमा के मरकच्चो के पूरनानगर पंचायत में हुए फर्जीवाड़ा का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां फर्जी मास्टर रोल और एमबी की आड़ में सरकारी राशि की जमकर लूट होने का मामला सामने आया है. मनरेगाकर्मियों की हड़ताल के बावजूद योजना के तहत काम जारी रहता है और भुगतान भी किया जाता है. स्पष्ट है कि अधिकारियों की मिलीभगत से यह खेल खेला जा रहा है.

पूरे राज्य में मची है मनरेगा में लूट

बीजेपी नेता आदित्य साहू ने कहा कि कोडरमा तो एक मामला है, पूरे राज्य में इस योजना में भारी लूट खसोट मची हुई है. इससे पहले भी चतरा के सिमरिया और प्रतापपुर में इसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आ चुकी है. हेमंत सरकार में इस योजना से जुड़े कई अनूठे कारनामे सामने आ चुके हैं.

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मनरेगा के नाम पर गरीबों के पैसों पर डाका डाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि जामताड़ा की पूर्व उपायुक्त को मनरेगा मजदूर बना दिया जाता है, कभी जेल में बंद आदमी मजदूरी करता है, कभी मरा हुआ आदमी. साहिबगंज जिले के तालझरी प्रखंड में 2021 में ही मर चुका शख्स 2022 में मजदूरी करता है और उसको मजदूरी का भुगतान भी कर दिया जाता है. यहां सिंचाई कूप की खुलेआम बोली लग रही है.

लूट खसोट का अड्डा बन चुका है झारखंड: आदित्य साहू