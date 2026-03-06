पिथौरागढ़ के आदित्य पाठक ने UPSC में पाई सफलता, चौथे प्रयास में हासिल की 189वीं रैंक
आदित्य पाठक ग्रेजुएशन के दौरान ही वह यूपीएससी की तैयारियों में जुट गए थे.
Published : March 6, 2026 at 8:45 PM IST
बेरीनाग: बेरीनाग तहसील मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर उप्राडा गांव निवासी आदित्य पाठक ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की है. आदित्य पाठक ने यूपीएससी परीक्षा में 189वीं रैंक हासिल की है. उन्होंने यह रैंक बिना किसी कोचिंग के प्राप्त की है.
मूल रूप से बेरीनाग तहसील के उपराड़ा गांव के रहने वाले आदित्य ने इंटर तक की शिक्षा पिथौरागढ़ नगर के डान बास्को स्कूल से प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ऑनर्स पूरा किया. उन्होंने मुंबई से अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री हासिल की. ग्रेजुएशन के दौरान ही वह यूपीएससी की तैयारियों में जुट गए थे. इसके लिए उन्होंने कोचिंग की मदद नहीं ली. टेस्ट सीरीज से अपनी तैयारियों में जुटे रहे. चौथे प्रयास में उन्हें सफलता हासिल हुई.
उनके पिता माधवानंद पाठक राइंका दिगतौली से शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हैं. उनकी माता मंजुला पाठक हाईस्कूल रिणबिछुल में शिक्षक हैं. उनके छोटे भाई अभिषेक पाठक भारतीय सेना में कैप्टन के पद पर तैनात हैं.
उनकी इस सफलता पर विधायक फकीर राम टम्टा, विधायक मयूख महर, जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा, ब्लॉक प्रमुख संगीता चन्याल, पूर्व ब्लाक प्रमुख रेखा भंडारी, ज्येष्ठ प्रमुख धीरज बिष्ट, दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू, नगरपालिका अध्यक्ष हेमा पंत, जीवन पाठक, विनोद पाठक सहित तमाम लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं.
आदित्य के मूल गांव उपराड़ा और बेरीनाग में भी खुशी की लहर है. आदित्य के चचेरे भाई विनोद पाठक ने बताया कि आदित्य ने अपनी सफलता से गांव का नाम रोशन किया है. उन्होनें आदित्य को शुभकामनाएं दी हैं. यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले आदित्य पाठक ने कहा इस परीक्षा में सफलता के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है. उन्हें चौथे प्रयास में सफलता मिली है. तीन बार असफलता के बाद भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास कम नहीं होने दिया. हर रोज नियमित रूप से आठ से 10 घंटे पढ़ाई के साथ ही नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ाना उनकी दिनचर्या में शामिल था. उन्होंने परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं से कहा है कि सफलता के लिए धैर्य, कड़ी मेहनत और अनुशासन जरूरी है.
