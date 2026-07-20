आदित्य कुमार ने NEET UG 2026 में 695 अंक प्राप्त किए, बेगूसराय का नाम रोशन किया
बेगूसराय का बेटे आदित्य बने बिहार के चौथा NEET टॉपर. नियमित पढ़ाई, सेल्फ स्टडी और सही रणनीति के साथ की थी तैयारी. पढ़ें खबर-
Published : July 20, 2026 at 3:02 PM IST
बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय जिले के राजौरा गांव के रहने वाले आदित्य कुमार ने NEET परीक्षा में बिहार में चौथा स्थान हासिल कर जिले का मान बढ़ाया है. आदित्य कुमार ने 695 अंक हासिल किया है. नकी इस उपलब्धि ने पूरे बेगूसराय में खुशी का माहौल बना दिया है. गांव से लेकर जिले स्तर तक लोग आदित्य की मेहनत की सराहना कर रहे हैं.
अनुशासित तैयारी का परिणाम: आदित्य कुमार ने बताया कि उन्होंने नियमित पढ़ाई, सेल्फ स्टडी और सही रणनीति के साथ तैयारी की. बिना किसी शॉर्टकट के लगातार मेहनत ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवार, शिक्षकों और निरंतर मार्गदर्शन को दिया.
"नियमित पढ़ाई और सेल्फ स्टडी के साथ मैंने तैयारी की थी. मैं अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों को देना चाहता हूं. मेरी मां ने तैयारी के दौरान हर कदम पर मेरा साथ दिया, जबकि पिता ने भी हमेशा हौसला बढ़ाया."-आदित्य कुमार, बिहार 4th नीट टॉपर
परिवार का अटूट सहयोग: आदित्य की मां ज्योति देवी ने तैयारी के दौरान हर कदम पर उनका साथ दिया. पिता कृष्ण कुमार ने भी लगातार हौसला बढ़ाया. माता-पिता ने पढ़ाई, खान-पान और दिनचर्या का पूरा ध्यान रखा, जिससे आदित्य बिना किसी बाधा के अपनी तैयारी पर फोकस कर सके.
"आदित्य शुरू से ही पढ़ाई को लेकर गंभीर था और उसने लगातार मेहनत कर यह मुकाम हासिल किया है."-ज्योति देवी, मां
मेहनत और लगन की मिसाल: आदित्य की सफलता साबित करती है कि मेहनत और लगन का कोई विकल्प नहीं है. छोटे गांव राजौरा से निकलकर उन्होंने बिहार टॉप-4 में जगह बनाई. उनकी कहानी उन हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं.
डॉक्टर बनकर समाज सेवा का लक्ष्य: सफलता के बाद आदित्य ने बताया कि उनका लक्ष्य एक सफल डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना है. उन्होंने NEET की तैयारी कर रहे छात्रों को संदेश दिया कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो सफलता अवश्य मिलती है.
गांव और जिले में खुशी का माहौल: आदित्य की उपलब्धि से राजौरा गांव समेत पूरे बेगूसराय जिले में गर्व की लहर दौड़ गई है. स्थानीय लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और इसे जिले की शैक्षणिक उपलब्धि मान रहे हैं.
केवल मेहनत और लगन से हासिल की मंजिल: आदित्य के पिता कृष्ण कुमार ने कहा कि परिवार ने हमेशा बेटे का पूरा सहयोग किया. उन्होंने बताया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल मेहनत और लगन ही मंजिल तक ले जाती है. मां ज्योति ने भी बेटे की दिनचर्या पर नजर रखने की बात कही.
"परिवार ने हमेशा बेटे का हौसला बढ़ाया और पढ़ाई के लिए हरसंभव सहयोग दिया. सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. मेहनत और लगन ही मंजिल तक पहुंचाती है."- कृष्ण कुमार, आदित्य के पिता
प्रेरणा का नया अध्याय: आदित्य कुमार की यह उपलब्धि छोटे शहरों और गांवों के छात्रों के लिए एक नया प्रेरणा स्रोत बन गई है. यह साबित करता है कि सही दिशा, अनुशासन और परिवार के सहयोग से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है. बेगूसराय अब आदित्य के नाम से और आगे पहचाना जाएगा.
ये भी पढ़ें-
4 घंटे मोबाइल, YouTube-Telegram भी चलाया, जानें NEET UG 2026 के बिहार टॉपर आयुष भालोटिया की कहानी
NEET UG Result 2026: बिहार के आयुष भालोटिया स्टेट टॉपर, 4 छात्रों ने बनाई देश के टॉप-138 में जगह