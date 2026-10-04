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MLC चुनाव में BJP में भी बगावत! आदित्य झा करेंगे नामांकन

"जिस व्यक्ति की क्षेत्र में कोई सामाजिक, धार्मिक या शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय उपस्थिति नहीं रही और जिसे क्षेत्र के लोगों ने ठीक से पहचाना तक नहीं, ऐसे व्यक्ति को मौका दिए जाने पर सवाल उठना स्वाभाविक है. "- आदित्य झा, संभावित उम्मीदवार

गतिविधियों में सक्रिय उपस्थिति नहीं उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की क्षेत्र में कोई सामाजिक, धार्मिक या शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय उपस्थिति नहीं रही और जिसे क्षेत्र के लोगों ने ठीक से पहचाना तक नहीं, ऐसे व्यक्ति को मौका दिए जाने पर सवाल उठना स्वाभाविक है.उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका विरोध केवल टिकट नहीं मिलने को लेकर नहीं है.

आदित्य झा ने कहा कि पार्टी ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए, जो समाज और शिक्षा के मुद्दों को लेकर मजबूती से खड़ा हो, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी. आदित्य झा ने कहा कि वे कई मौकों पर पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन जहां उन्हें पार्टी का फैसला गलत लगता है, वहां लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना उनका अधिकार है. उन्होंने कहा कि जिसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है, उसे मौका नहीं मिलना चाहिए.

"कई मौकों पर पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन जहां पार्टी का फैसला गलत लगता है, वहां लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना मेरा अधिकार है. जिसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है, उसे मौका नहीं मिलना चाहिए."- आदित्य झा, संभावित उम्मीदवार

बीजेपी ने सर्वेश कुमार को बनाया उम्मीदवार

गौरतलब है कि बीजेपी ने विधान परिषद के चुनाव के लिए सर्वेश कुमार को दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अपना कैंडिडेट घोषित किया है. सर्वेश कुमार ने 2020 में निर्दलाीय कैंडिडेट के तौर पर यह चुनाव जीता था. इस बार बीजेपी ने उनपर दांव लगाया है.



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