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देहरादून 14 लाख लूटकांड: आठवें आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर, सिद्धांत बडोनी को बताया मास्टरमाइंड

देहरादून 14 लाख लूटकांड ( ETV Bharat )

आदित्य ने दो दिन पहले सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो भी जारी किया था. वीडियो में आदित्य ने 14 लाख रुपए की लूट के मामले में खुद शामिल होने की बात भी कबूल की थी. साथ ही उसने इस मामले में कई अन्य खुलासे भी किए थे. वीडियो में बात करते हुए आदित्य ने आशंका जताई थी कि पुलिस उसका एनकाउंटर भी कर सकती है. पुलिस की अलग-अलग टीमें भी आदित्य को लगातार तलाश कर रही थी, लेकिन इसी बीच आज 18 नवंबर को आदित्य ने एसीजेएम प्रथम कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर कर दिया.