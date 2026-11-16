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देहरादून ₹14 लाख लूट मामला, फरार आरोपी आदित्य ने जारी किया वीडियो, सिद्धांत बडोनी को बताया मास्टरमाइंड

फरार आरोपी आदित्य ने जारी किया वीडियो ( PHOTO- SOCIAL MEDIA )

देहरादून: चर्चित 14 लाख रुपए की हुई लूट में अब नया मोड़ सामने आया है. अब लूट में फरार आदित्य ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर नया खुलासा किया है. मामले में फरार आदित्य ने वीडियो के जरिए खुद को इस लूटकांड में शामिल होना बताया. युवक ने कहा कि, उसने ही कार में से थैला (पैसों से भरा थैला) निकाला था. लेकिन उसको बताया गया था कि उस थैले में प्रतिबंधित पशु के अंग हैं. वीडियो में आदित्य, बजरंग दल और पुलिस से खुद को जान का खतरा बता रहा है. उधर, पुलिस का कहना है कि लूटकांड में आदित्य फरार चल रहा है. अगर जरूरत पड़ेगी तो इस वीडियो की जांच की जाएगी.

कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में 14 लाख रुपए की लूट मामले में पुलिस ने अब तक बजरंग दल के कार्यकर्ता सिद्धांत बडोनी समेत सात लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज चुकी है. इस लूट कांड में फरार आरोपी खुड़बुड़ा निवासी आदित्य घटना में वांछित चल रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. लेकिन आदित्य ने अब सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है, जिसमें वह कह रहा है कि सिद्धांत बडोनी ने ही उसे फोन कर स्कूनर खेलने के बहाने बुलाया था. जहां पहले से 10 से 12 लड़के मौजूद थे.