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आठ साल से पुलिस की कैद में 'आदिगुरु शंकराचार्य का दंड', चोरी की शिकायत के बाद भूला नगर निगम

पुलिस अभिरक्षा में 'आदिगुरु शंकराचार्य का दंड' ( ETV Bharat )

2016 में शिवराज सिंह चौहान ने किया था प्रतिमा का अनावरण

ग्वालियर के पड़ाव पुलिस थाने के मालखाने में पीतल का एक दंड रखा हुआ है. ये दंड ग्वालियर नगर निगम द्वारा स्थापित जल विहार में आदिपुरुष शंकराचार्य की प्रतिमा का वह हिस्सा है जो 2018 में चोरी हो गया था. पुलिस में शिकायत हुई और सक्रियता से कुछ ही दिन में चोर को पकड़ कर दंड भी बरामद कर लिया गया. लेकिन उसके बाद से आज तक कोई भी उसे पुलिस से वापस लेने नहीं पहुचा.

ग्वालियर: ग्वालियर में तक़रीबन आठ साल पहले से नगर निगम ने आदिपुरुष शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित है. लेकिन ये प्रतिमा आज भी अधूरी है. अधूरी क्योंकि इस प्रतिमा में आदिपुरुष का दंड (छड़ी) नदारद है, जो वर्षों पहले चोरी हो गया था. वह दंड कुछ दिनों बाद मिल भी गया और अब पुलिस के पहरे में रखा है, लेकिन उसे क्लेम करने आज तक वाला कोई नहीं आया है.

असल में ग्वालियर नगर निगम द्वारा जल विहार में 2016 में आदिपुरुष शंकराचाराय की एक पीतल धातु की तीन फीट ऊँची प्रतिमा करीब 4.5 लाख रुपये से तैयार कराई गई थी. इसका अनावरण भी तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था. लेकिन कुछ दिनों बाद चोरों ने इस पर सेंध लगाई और 2018 में प्रतिमा के हाथ में स्थापित दंड प्रतिमा से तोड़कर चुरा कर ले गए.

पुलिस कैद में 'आदिगुरु शंकराचार्य का दंड' (ETV Bharat)

ज़ब्ती के 8 साल बाद भी नगर निगम नहीं लाया कोर्ट ऑर्डर

घटना के बाद नगर निगम ने पड़ाव पुलिस थाने में इसकी शिकायत. पुलिस ने भी सक्रियता दिखाते हुए कुछ ही दिनों में चोर राधावल्लभ को पकड़ कर उससे दंड बरामद कर लिया. लेकिन दंड लेने के लिए नगर निगम की ओर से न तो कोई कोर्ट पहुंचा और ना पुलिस के पास. ऐसे में बरसों से आदिपुरुष शंकराचार्य का दंड पुलिस के मालखाने में ही क़ैद है.

पुलिस कैद में 'आदिगुरु शंकराचार्य का दंड' (ETV Bharat)

इस बारे में पड़ाव थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह का कहना है कि, 2018 में यह दंड पुलिस ने चोरी के आरोपी राधा वल्लभ से बरामद किया था. तभी से मालखाने में रखा है. नगर निगम के अधिकारी जैसे ही कोर्ट का आदेश लेकर आएंगे, दण्ड उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा.

जल्द पुलिस से रिकवर कर दोबारा लगवाया जाएगा 'दंड'

इस बारे में जब हमने ग्वालियर नगर निगम के उपायुक्त प्रदीप सिंह तोमर से बात की तो उनका कहना है, "मुझे भी इस बारे में आज ही पता चला है कि प्रतिमा का दंड थाने में रखा हुआ है. अब इसके संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा करेंगे और विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे. दंड लेने के बाद जहाँ वह पूर्व में लगा था, वहीं पर लगवाने की कार्रवाई करेंगे."