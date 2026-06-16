ETV Bharat / state

आदि कैलाश यात्रा को लेकर बड़ी खबर, शाम 4 बजे बाद बंद हो सकती है आवाजाही, जानिये वजह

धारचूला एसडीएम आशीष जोशी ने बताया खराब मौसम के कारण शाम 4 बजे बाद यात्रा न करने की सलाह दी जाती है.

ADI KAILASH YATRA
आदि कैलाश यात्रा को लेकर बड़ी खबर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 16, 2026 at 10:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश और मानसून काल को देखते हुए प्रशासन ने अपराह्न 4 बजे बाद धारचूला से गुंजी और दारमा घाटी के लिए आवाजाही न करने की सलाह दी है. यह निर्णय बार-बार सड़क बंद होने की आशंका और आदि कैलाश आने वाले यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए लिया गया है.

इन दिनों आदि कैलाश, ओम पर्वत और पंचाचूली देखने के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं. इस समय प्री मानसून बारिश हो रही है. शीघ्र ही मानसून काल भी शुरू हो जाएगा. प्रशासन का कहना है कि व्यास और दारमा घाटी को जोड़ने वाली सड़कों में भूस्खलन का खतरा बना रहता है. एसडीएम धारचूला आशीष जोशी का कहना है कि धारचूला से दारमा घाटी को जाने वाली सड़क के साथ ही धारचूला से गुंजी सड़क पर समय-समय पर भूस्खलन होता है. इन क्षेत्रों में नेटवर्क भी नहीं है. शाम के समय पर्यटकों के फंसने पर नेटवर्क नहीं होने से समय पर सूचना नहीं मिल पाती है. श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो इसको देखते हुए अपराह्न 4 बजे बादआवाजाही न करने को कहा गया है.

धारचूला के एसडीएम आशीष जोशी ने बताया खराब मौसम होने पर किसी भी तरह की घटना से बचाव के लिए यात्रियों, टैक्सी चालकों को सुरक्षित स्थान पर ठहरने की सलाह दी गई है. उन्होंने कहा अति आवश्यक न हो तो यात्री शाम के समय आवाजाही करने से बचें. एसडीएम धारचूला की ओर से इस पर कार्रवाई को लेकर धारचूला, गुंजी, पांगला पुलिस के साथ ही छियालेख में तैनात आईटीबीपी को पत्र लिखा गया है. इस पर अब सभी सुरक्षा एजेंसीज अमल करेंगी.

इस वर्ष आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पर बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं. अब तक लगभग 44 हजार यात्रियों के इनर लाइन परमिट जारी हो चुके हैं. मानसून काल शुरू होने तक पर्यटकों की आवाजाही जारी रहने की उम्मीद है. अब तक लगभग 44 हजार यात्रियों के इनर लाइन परमिट जारी हो चुके हैं. मानसून काल शुरू होने तक पर्यटकों की आवाजाही जारी रहने की उम्मीद है.

सीमांत जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर मलबा आने लगा है. पिथौरागढ़ जिले की सोबला बॉर्डर रोड और दो ग्रामीण सड़कें बंद हैं. जिला आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार सड़कों को खोलने का काम चल रहा है. पिछले दिनों पंचाचूली मार्ग में राजस्थान के पर्यटक वाहन में पहाड़ी गिरने से दो लोगों की मौत और पांच लोग घायल हो गए थे.

पढे़ं- क्रिकेटर ऋषभ पंत ने किये आदि कैलाश के दर्शन, ITBP जवानों के साथ खिंचवाई फोटो

पढे़ं- चीन सीमा को जोड़ने वाले मार्ग पर लैंडस्लाइड, बीच रास्ते में फंसे यात्री, आदि कैलाश यात्रा भी देर से शुरु हुई

पढे़ं- चीन सीमा पर 30 हजार श्रद्धालु, 33 दिनों में टूटा रिकॉर्ड, आदि कैलाश दर्शन के लिए उमड़ा सैलाब



TAGGED:

आदि कैलाश यात्रा
पिथौरागढ़ जिले में बारिश
आदि कैलाश यात्रा बड़ा फैसला
DHARCHULA SDM ASHISH JOSHI
ADI KAILASH YATRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.