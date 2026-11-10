संपत्ति विवाद में मामा ने भांजे को उतारा मौत की घाट, बेटे और पत्नी समेत तीन गिरफ्तार
Adhoiwala Property dispute: पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल एक चाकू और एक खुंखरी भी बरामद की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 10, 2026 at 6:18 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र के तरला अधोईवाला में संपत्ति विवाद के चलते एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है. यहां संपत्ति के बंटवारे और दीवार बनाने को लेकर हुए विवाद में एक मामा ने अपने बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर भांजे पर घातक हथियारों से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल भांजे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी मामा, उसके बेटे और पत्नी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस के मुताबिक, 9 नवंबर को 112 के माध्यम से तरला अधोईवाला में दो पक्षों के बीच झगड़े की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि नितिन कुमार और उसके परिवार का अपनी बहन और भांजे गौरव के साथ संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था. इसी दौरान दीवार बनाने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई. आरोप है कि नितिन और उसके परिवार के सदस्यों ने गौरव पर चाकू और खुखरी से हमला कर दिया.
घायल गौरव को पुलिस निजी वाहन से कोरोनेशन अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना में रोहित उर्फ भोली और कमला देवी भी घायल हुए थे. जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.
मां की मौत के बाद संपत्ति विवाद: पूछताछ में मुख्य आरोपी नितिन ने बताया उसकी मां की मृत्यु के बाद अधोईवाला स्थित घर में एक कमरा उसकी बहन गुड्डी को दिया गया. इसी बात को लेकर उसका बहन और भांजे गौरव के साथ विवाद चल रहा था. 9 नवंबर को दोबारा विवाद होने पर उसने अपने बेटे रोहित और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर हमला कर दिया.
एसपी देहात जया बलूनी ने बताया एसएसपी के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए नितिन कुमार (44), उसके बेटे रोहित कुमार (21) और पत्नी कविता (40) को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल एक चाकू और एक खुंखरी भी बरामद की है. साथ ही पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 109(1) और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
अर्श मौत मामले में नया मोड़: देहरादून के कोतवाली डालनवाला क्षेत्र में 15 वर्षीय अर्श की मौत के मामले में पुलिस जांच के दौरान घटना को लेकर नया तथ्य सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, दीपावली की देर रात कार सवार युवकों और स्कूटी सवार युवकों के बीच विवाद हुआ था. इसी दौरान कार चालक ने तेजी और लापरवाही से कार पीछे की, जिसकी चपेट में आने से अर्श गंभीर रूप से घायल हो गया. बाद में उसकी मौत हो गई. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.साथ ही घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है.
पुलिस के अनुसार, घटना से पहले रेसकोर्स स्थित सूरी चौक पर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था. इसके बाद धर्मपुर चौक के पास अग्रवाल बेकरी के नजदीक दोनों पक्षों के युवक फिर आमने-सामने आ गए. इसी दौरान विवाद के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बनी. पुलिस जांच में सामने आया है कि अर्श अपने साथियों के साथ कार से उतर रहा था. इसी दौरान कार पीछे होने पर वह पिछले टायर की चपेट में आ गया. इस मामले में अर्श के पिता नदीम अंसारी ने 9 नवंबर को डालनवाला थाने में तहरीर दी. उन्होंने बताया उनका बेटा अर्श दीपावली मनाने अपने दोस्त श्रेयस ममगाईं के घर गया था. रात में फोन करने पर बताया गया कि अर्श सुबह घर आ जाएगा, लेकिन अगली सुबह दोस्त की मां ने फोन कर अर्श के मोर्चरी में होने की सूचना दी. तब इस मामले में हत्या की धारा 103(1) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.
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