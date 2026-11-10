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संपत्ति विवाद में मामा ने भांजे को उतारा मौत की घाट, बेटे और पत्नी समेत तीन गिरफ्तार

अधोईवाला में संपत्ति विवाद ( ETV Bharat )

पुलिस के मुताबिक, 9 नवंबर को 112 के माध्यम से तरला अधोईवाला में दो पक्षों के बीच झगड़े की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि नितिन कुमार और उसके परिवार का अपनी बहन और भांजे गौरव के साथ संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था. इसी दौरान दीवार बनाने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई. आरोप है कि नितिन और उसके परिवार के सदस्यों ने गौरव पर चाकू और खुखरी से हमला कर दिया.