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जल्द गूंजेंगी शहनाई, शुरू होंगे सारे शुभ कार्य, इस तारीख से खत्म हो रहा अधिकमास

ज्योतिषाचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं, '' वर्तमान में अधिक मास जिसे मलमास भी कहा जाता है, 15 जून तक चलेगा. 15 जून 2026 को यह मलमास खत्म होगा. क्योंकि मलमास में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, फिर चाहे विवाह हो, मुंडन हो, कर्णछेदन हो या अन्य कोई भी शुभ कार्य. लेकिन जैसे ही मलमास खत्म होगा, उसके बाद मांगलिक कार्य और विवाह के शुभ मुहूर्त के दिन भी शुरू हो जाएंगे.''

शहडोल : शादी ब्याह और शुभ कार्यों की शुरुआत करने वालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है. मॉनसून की शुरुआत के साथ मलमास (अधिकमास) खत्म होने जा रहा है. अधिकमास के खत्म होते ही सभी मांगलिक कार्य फिर शुरु हो जाएंगे. मौजूदा साल में जून-जुलाई महीने में कब-कब हैं विवाह के शुभ मुहूर्त, जून में कब से शुभ कार्यों की शुरुआत होगी और मलमास कब खत्म होगा? आइए जानते हैं.

ज्योतिषाचार्य ने आगे कहा, '' जून महीने में ही विवाह के कई शुभ मुहूर्त हैं, इसके अलावा जुलाई में भी कुछ मुहूर्त हैं. इसके बाद चातुर्मास की शुरुआत हो जाएगी. इसके बाद एक बार फिर से शुभ कार्य और मांगलिक विवाह आदि के शुभ मुहूर्त बंद हो जाएंगे.''

जून-जुलाई 2026 में विवाह के शुभ मुहूर्त

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं, '' जून महीने में विवाह के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 जून को विवाह के विशेष शुभ मुहूर्त हैं. अगर आप इस दौरान विवाह की योजना बना रहे हैं, तो जून महीने की ये तारीखें शुभ हैं. हालांकि, सटीक मुहूर्त के लिए अपने ज्योतिषाचार्य व पंडितों से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा जुलाई महीने की बात करें तो जुलाई महीने में कम दिन ही शुभ मुहूर्त हैं.

25 जुलाई को चातुर्मास शुरू होते ही फिर शुभ कार्य होंगे वर्जित (Etv Bharat)

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जुलाई में विवाह के शुभ मुहूर्त की बात करें तो साल 2026 के जुलाई महीने में 1 जुलाई 2, 6, 7, 8 और 12 जुलाई तक विवाह के शुभ मुहूर्त हैं. इस महीने में 12 जुलाई विवाह के लिहाज से आखिरी तारीख होगी. इसके बाद फिर देवशयनी एकादशी यानी चातुर्मास की शुरुआत हो जाएगी.

चार महीने बंद हो जाएंगे मांगलिक कार्य

12 जुलाई 2026 के बाद जैसे ही जुलाई महाने में 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी आएगी, उसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे, और इसी समय से चातुर्मास की शुरुआत हो जाएगी. इसके बाद अगले 4 महीने तक विवाह के कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं हैं, और ना ही कोई मांगलिक कार्य होंगे. सभी तरह के बड़े शुभ और मांगलिक कार्य देवउठनी एकादशी तक वर्जित रहेंगे.