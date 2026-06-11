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पुरुषोत्तम मास में शुक्र प्रदोष व्रत कल, जानें मुहूर्त, नियम और महत्व

अधिक मास प्रदोष व्रत ( फोटो ईटीवी भारत बीकानेर )

बीकानेर : पुरुषोत्तम मास (अधिकमास) में आने वाला शुक्र प्रदोष व्रत 12 जून 2026, शुक्रवार को है. भगवान शिव को समर्पित यह व्रत इस बार पुरुषोत्तम मास में पड़ने के कारण विशेष फलदायी माना जा रहा है. पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है और प्रदोष व्रत भगवान शिव की उपासना का श्रेष्ठ पर्व है. ऐसे में इस दिन शिव और विष्णु दोनों की आराधना करने से भक्तों को विशेष पुण्यफल प्राप्त होता है. पंडित किराडू ने बताया कि प्रदोष काल वह समय होता है जब भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं. शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में की गई पूजा, अभिषेक, जप, तप और दान का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है. शुक्रवार का दिन होने से यह व्रत धन, वैभव, सुख-समृद्धि, दांपत्य सुख और पारिवारिक खुशहाली प्रदान करने वाला माना जाता है. इसे भी पढ़ें: 11 जून 2026 का पंचांग: आज ज्येष्ठ महीने की एकादशी, तिथि पर भगवान विष्णु का अधिकार तिथि और शुभ मुहूर्त : पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि 12 जून 2026 को सायं लगभग 7:36 बजे प्रारंभ होगी और 13 जून को शाम लगभग 4:07 बजे तक रहेगी. प्रदोष व्रत का पूजन प्रदोष काल में किया जाएगा. प्रदोष पूजन सायं लगभग 7:36 बजे से 9:20 बजे तक प्रदोष काल रहने तक होगा . इसी अवधि में भगवान शिव का अभिषेक, पूजन और आरती करना अत्यंत शुभ माना गया है.