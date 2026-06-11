पुरुषोत्तम मास में शुक्र प्रदोष व्रत कल, जानें मुहूर्त, नियम और महत्व
इसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना के साथ प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है.
Published : June 11, 2026 at 9:46 AM IST
बीकानेर : पुरुषोत्तम मास (अधिकमास) में आने वाला शुक्र प्रदोष व्रत 12 जून 2026, शुक्रवार को है. भगवान शिव को समर्पित यह व्रत इस बार पुरुषोत्तम मास में पड़ने के कारण विशेष फलदायी माना जा रहा है. पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है और प्रदोष व्रत भगवान शिव की उपासना का श्रेष्ठ पर्व है. ऐसे में इस दिन शिव और विष्णु दोनों की आराधना करने से भक्तों को विशेष पुण्यफल प्राप्त होता है.
पंडित किराडू ने बताया कि प्रदोष काल वह समय होता है जब भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं. शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में की गई पूजा, अभिषेक, जप, तप और दान का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है. शुक्रवार का दिन होने से यह व्रत धन, वैभव, सुख-समृद्धि, दांपत्य सुख और पारिवारिक खुशहाली प्रदान करने वाला माना जाता है.
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तिथि और शुभ मुहूर्त : पंडित राजेंद्र किराडू के अनुसार कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि 12 जून 2026 को सायं लगभग 7:36 बजे प्रारंभ होगी और 13 जून को शाम लगभग 4:07 बजे तक रहेगी. प्रदोष व्रत का पूजन प्रदोष काल में किया जाएगा. प्रदोष पूजन सायं लगभग 7:36 बजे से 9:20 बजे तक प्रदोष काल रहने तक होगा . इसी अवधि में भगवान शिव का अभिषेक, पूजन और आरती करना अत्यंत शुभ माना गया है.
व्रत और पूजन विधि : पंडित किराडू ने बताया कि श्रद्धालुओं को प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए. दिनभर फलाहार या उपवास रखते हुए भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्मरण करें. सायंकाल प्रदोष काल में शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें. बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन और पुष्प अर्पित करें. इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी महाराज की पूजा कर "ॐ नमः शिवाय" तथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. पुरुषोत्तम मास के कारण भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा, विष्णु सहस्रनाम का पाठ तथा "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जप भी विशेष फलदायी माना गया है.
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दान का विशेष महत्व : उन्होंने बताया कि इस दिन अन्न, वस्त्र, जल, फल, गौसेवा, पक्षियों के लिए दाना-पानी और जरूरतमंदों की सहायता करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. पुरुषोत्तम मास में किया गया दान और सेवा कार्य सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल प्रदान करता है.
क्या करें और क्या नहीं करें : पंडित किराडू ने कहा कि व्रत के दिन क्रोध, विवाद, असत्य भाषण और तामसिक भोजन से बचना चाहिए. भगवान के नाम का स्मरण, भजन-कीर्तन, धार्मिक ग्रंथों का पाठ और सत्संग करना शुभ माना गया है. उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम मास में आने वाला शुक्र प्रदोष व्रत दुर्लभ और अत्यंत पुण्यदायी संयोग है. इस दिन श्रद्धा और विधि-विधान से की गई शिव-विष्णु आराधना से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है.