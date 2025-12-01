ETV Bharat / state

बाराबंकी में एडीजीसी के इकलौते बेटे ने की खुदकुशी, अंडर 15 क्रिकेट का नेशनल खिलाड़ी था

कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक सुधीर सिंह ने बताया कि फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
बाराबंकी में सुसाइड (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 10:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी में विशेष शासकीय अधिवक्ता के 20 वर्षीय इकलौते पुत्र ने सोमवार को खुदकुशी कर ली. सूचना मिलने पर अधिवक्ता समाज गहरे शोक में डूब गया. सैकड़ों अधिवक्ता उनके आवास पहुंच गए. रमेश वर्मा बाराबंकी सिविल कोर्ट में गैंगेस्टर कोर्ट पर विशेष शासकीय अधिवक्ता हैं.

अनन्य इकलौता बेटा था: रमेश वर्मा मूल रूप से दरियाबाद के मुरारपुर के रहने वाले हैं. वह नगर कोतवाली के आवास विकास मोहल्ले में किराए के मकान में रहते थे. सोमवार को सुबह अनन्य की मां दरियाबाद गई थीं. रमेश वर्मा कोर्ट गए थे और अनन्य घर में अकेला था. कोर्ट से छुट्टी पाकर करीब 04 बजे जब रमेश वर्मा घर पहुंचे, तो वहां बेटे की लाश मिली.

अनन्य नेशनल खिलाड़ी भी था: सूचना मिलने पर पहुंची नगर कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. रमेश वर्मा की एक बेटी है, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रही है और अनन्य इकलौता बेटा था. अनन्य बीकॉम करने के बाद कम्पटीशन की तैयारी कर रहा था. रविवार को उसने इनकम टैक्स में भर्ती के लिए टेस्ट दिया था. अनन्य नेशनल खिलाड़ी भी था. अनन्य क्रिकेट के अंडर 15 आयु वर्ग में राष्ट्रीय स्तर से क्रिकेट खेल चुका था.

कोई सुसाइड नोट नहीं मिला: रमेश वर्मा आरएसएस के कार्यकर्ता भी हैं. बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि सूचना मिलने पर सैकड़ों अधिवक्ता मौके पर पहुंचे. इस दुखद घड़ी में अधिवक्ता समाज रमेश वर्मा के साथ है. उनके बेटे ने सुसाइड क्यों किया, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है. कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक सुधीर सिंह ने बताया कि फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

यह भी पढ़ें- स्मार्ट प्रीपेड मीटर में धांधली का खुलासा: वास्तविक लागत 2630 से 2825 रुपये, उपभोक्ताओं से वसूले जा रहे 6016 रुपये

TAGGED:

SUICIDE IN BARABANKI
NATIONAL PLAYER OF UNDER 15 CRICKET
BARABANKI POLICE CRIME
BARABANKI ADGC SON COMMITS SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.