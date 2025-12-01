ETV Bharat / state

बाराबंकी में एडीजीसी के इकलौते बेटे ने की खुदकुशी, अंडर 15 क्रिकेट का नेशनल खिलाड़ी था

बाराबंकी: यूपी के बाराबंकी में विशेष शासकीय अधिवक्ता के 20 वर्षीय इकलौते पुत्र ने सोमवार को खुदकुशी कर ली. सूचना मिलने पर अधिवक्ता समाज गहरे शोक में डूब गया. सैकड़ों अधिवक्ता उनके आवास पहुंच गए. रमेश वर्मा बाराबंकी सिविल कोर्ट में गैंगेस्टर कोर्ट पर विशेष शासकीय अधिवक्ता हैं.

अनन्य इकलौता बेटा था: रमेश वर्मा मूल रूप से दरियाबाद के मुरारपुर के रहने वाले हैं. वह नगर कोतवाली के आवास विकास मोहल्ले में किराए के मकान में रहते थे. सोमवार को सुबह अनन्य की मां दरियाबाद गई थीं. रमेश वर्मा कोर्ट गए थे और अनन्य घर में अकेला था. कोर्ट से छुट्टी पाकर करीब 04 बजे जब रमेश वर्मा घर पहुंचे, तो वहां बेटे की लाश मिली.

अनन्य नेशनल खिलाड़ी भी था: सूचना मिलने पर पहुंची नगर कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. रमेश वर्मा की एक बेटी है, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रही है और अनन्य इकलौता बेटा था. अनन्य बीकॉम करने के बाद कम्पटीशन की तैयारी कर रहा था. रविवार को उसने इनकम टैक्स में भर्ती के लिए टेस्ट दिया था. अनन्य नेशनल खिलाड़ी भी था. अनन्य क्रिकेट के अंडर 15 आयु वर्ग में राष्ट्रीय स्तर से क्रिकेट खेल चुका था.