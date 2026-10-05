IND-WI T20 Match: JSCA स्टेडियम की सुरक्षा कड़ी, एडीजी ने लिया जायजा
रांची में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच को लेकर एडीजी ने जेएससीए स्टेडियम की सुरक्षा का जायजा लिया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 5, 2026 at 5:32 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले दूसरे T20 क्रिकेट मैच को लेकर सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी गई हैं.
सोमवार को अपर पुलिस महानिदेशक सह पुलिस महानिरीक्षक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र मनोज कौशिक ने स्टेडियम और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत निरीक्षण किया और कई निर्देश दिए.
प्रवेश-निकास से लेकर पार्किंग तक की समीक्षा
अधिकारियों ने स्टेडियम और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था, दर्शकों के प्रवेश और निकास, पार्किंग व्यवस्था तथा यातायात प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की. इसके अलावा खिलाड़ियों और दोनों टीमों की सुरक्षा, महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों का भी जायजा लिया गया.
पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश
एडीजी ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को मैच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत रखने के निर्देश दिए. पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती, यातायात को सुचारू बनाए रखने और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां पहले से सुनिश्चित करने को कहा गया.
रांची पुलिस के मुताबिक मैच के दौरान आम नागरिकों, दर्शकों, खिलाड़ियों और अन्य संबंधित लोगों की सुरक्षा एवं सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे मैच के दौरान प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें.
इस निरीक्षण के दौरान रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन, पुलिस अधीक्षक नगर पारस राणा, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गौरव गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक यातायात राकेश सिंह सहित जेएससीए के अध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे.
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