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IND-WI T20 Match: JSCA स्टेडियम की सुरक्षा कड़ी, एडीजी ने लिया जायजा

JSCA स्टेडियम की सुरक्षा का एडीजी ने जायजा लिया (रांची) ( Etv Bharat )

रांचीः राजधानी रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले दूसरे T20 क्रिकेट मैच को लेकर सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी गई हैं.