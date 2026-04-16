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आगरा में अग्निवीर भर्ती रैली; रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस का ट्रायल, ADG मेजर ने युवाओं को दिये टिप्स

एडीजी मेजर जनरल मनीष कुमार ने आयोजित अग्निवीर रैली भर्ती-2026 का जायजा लिया.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 3:03 PM IST

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आगरा : अग्निवीर भर्ती रैली की पादर्शिता को लेकर लगातार नए इनोवेशन और ट्रॉयल किए जा रहे हैं. रिक्रूटिंग जोन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के एडीजी मेजर जनरल मनीष कुमार आगरा में गुरुवार को आयोजित अग्निवीर रैली भर्ती-2026 का जायजा लेने पहुंचे.

इस दौरान एडीजी मेजर जनरल मनीष कुमार ने अग्निवीर बनने की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए जरूरी टिप्स दिए. इसके साथ ही आगरा की अग्निवीर भर्ती रैली में रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस (आरएफडी) का ट्रायल किया गया है, जो सफल रहा है. अब इसमें जरूरी प्रक्रिया के बाद यह प्रणाली जल्द ही भर्ती रैलियों में पूरी तरह लागू की जाएगी.

एडीजी मेजर जनरल मनीष कुमार ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)

'आरएफडी का सफल परीक्षण' : एडीजी मेजर जनरल मनीष कुमार ने बताया कि आगरा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में तकनीक के जरिए पारदर्शिता और निष्पक्षता को और मजबूत करने के लिए कई ट्रायल किए गए हैं. जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस (आरएफडी) अहम रही. आरएफडी का आगरा अग्निवीर भर्ती रैली में सफल परीक्षण हुआ है. इससे अभ्यर्थियों की दौड़ का समय अब पूरी तरह सटीक और व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाएगा.

आगरा में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित
आगरा में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित (Photo credit: ETV Bharat)

'डिवाइस को रैली में लागू करने की योजना' : उन्होंने बताया कि जल्द इस डिवाइस को अग्निवीर भर्ती रैली में लागू करने की योजना है. क्योंकि,अभी तक की बात करें तो अग्निवीर भर्ती रैली में दौड़ की शुरुआत एक साथ होती है. जिसमें पहली और अंतिम पंक्ति में खड़े अभ्यर्थियों का समय समान रूप से शुरू हो जाता था. इससे कई बार पीछे खड़े अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन आरएफडी तकनीक लागू होने के बाद यह समस्या खत्म हो जाएगी.



'सहयोगी डिवाइस से होगी कनेक्ट' : उन्होंने बताया कि रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस (RFD) अपनी सहयोगी डिवाइस से कनेक्ट होगी. जैसे ही अभ्यर्थी स्टार्टिंग पॉइंट पर लगे डिवाइस के पास से गुजरेंगे, वह उसके विशेष नंबर को एक्टिव कर देगी, तभी से अभ्यर्थी का समय शुरू होगा. जब अभ्यर्थी अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे तो वह समय भी उसमें अंकित होगा. डिवाइस को जैसे ही सिस्टम में लगाया जाएगा, वैसे ही अभ्यर्थी का सटीक समय सामने आ जाएगा.

आगरा में अग्निवीर भर्ती रैली के दौरान प्रतिभागी
आगरा में अग्निवीर भर्ती रैली के दौरान प्रतिभागी (Photo credit: ETV Bharat)

'कई चरणों में रैली में किया गया परीक्षण' : उन्होंने बताया कि आरएफडी को कई चरणों में हालिया अग्निवीर भर्ती रैली में परीक्षण किया गया है, जो सफल रहा है. अब जरूरी प्रक्रिया के बाद यह प्रणाली जल्द ही अग्निवीर भर्ती रैलियों में पूरी तरह लागू की जाएगी. जिससे चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगी. उन्होंने बताया कि अग्निवीर भर्ती रैली में आए युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है. अभ्यर्थियों का राष्ट्र प्रेम सराहना करने योग्य है. जो युवा फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सफल घोषित किए गए हैं. अब अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है.

5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने कराया रजिस्ट्रेशन : एडीजी रिक्रूटिंग जोन लखनऊ (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड) मेजर जनरल मनीष कुमार ने बताया कि भारतीय सेना में 2026-27 की अग्निवीर भर्ती रैली के लिए अभ्यार्थियों की मांग पर अधिकतम आयु सीमा एक वर्ष बढ़ाई है. अब अग्निवीर बनने के लिए आयु सीमा 17.5 वर्ष से 22 वर्ष हो गई है. जिससे ही अधिक से अधिक युवा आवेदन कर सकें. नए सत्र के लिए इस बार यूपी और उत्तराखंड में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है.

आगरा में अग्निवीर भर्ती रैली
आगरा में अग्निवीर भर्ती रैली (Photo credit: ETV Bharat)

'कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए' : उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को पहले कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए. इस बारे में हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर सब कुछ अपलोड है. इसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट की तैयारी सही तरह से करनी चाहिए. कई बार समय सीमा में दौड़ लगाने की तैयारी करें. हर दिन समय को देखें कि 1600 मीटर की दौड़ कितनी देर में पूरी की. जितना कम समय आएगा उतने ही अधिक अंक मिलते हैं. ऐसे ही बीम और बैलेंसिंग के साथ ही लंबी कूद की तैयारी सही तरह से करें. इनके अंक भी मैरिट में जोडे़ जाते हैं.

19 हजार अभ्यर्थी कर रहे प्रतिभाग : बता दें कि आगरा में अग्निवीर रैली भर्ती चल रही है. जो एक अप्रैल से 19 अप्रैल तक एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में चलेगी. जिसमें एआरओ आगरा परिक्षेत्र के 12 जिलों के 19 हजार अभ्यर्थी प्रतिभाग कर रहे हैं. हर दिन जिलेवार अभ्यर्थी अग्निवीर बनने के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट देने बुलाए जा रहे हैं.


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