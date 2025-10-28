उदयपुर में एडीजी दिनेश एमएन का वीडियो आया सामने, कहा-हवन में हाथ नहीं, हम खुद जले थे...

ETV Bharat / state

एडीजी दिनेश ने एक कार्यक्रम में उदयपुर की यादें साझा की और गुजरात जेल में बंद के दौरान पेशी पर आने के वाकये सुनाए.

उदयपुर: राजस्थान पुलिस के एडीजी दिनेश एमएन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इसमें दिनेश एमएन एक कार्यक्रम में अपनी जेल यात्रा के बारे में बता रहे हैं. वे उदयपुर में सागवान फिल्म के ट्रेलर रिलीज के दौरान बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि हवन में हाथ नहीं, हम खुद जले थे. पेशी पर आते तो लोग खाना बनाकर लाते थे. उदयपुर के प्यार ने हम लोगों को वापस जिंदा खड़ा कर दिया.

कार्यक्रम में दिनेश एमएन ने कहा कि जब वे जेल में थे, तब गुजरात पुलिस उन्हें और टीम को उदयपुर कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आती थी, तब कई बार रात डेढ़ से दो बजे यहां पहुंचते थे. यहां के लोगों को पता लगता तो वे हमारी टीम के लिए ताजा खाना बनाकर लाते थे. कोर्ट में पेशी पर पहुंचते वक्त ऑटो वाले से लेकर हर बड़े आदमी से बेहद सम्मान और प्यार मिलता था, जितना हम जले थे, इनके प्यार से ही वापस उठे थे.

दिनेश एमएन का वायरल वीडियो... (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें: रमेश रूलानिया हत्याकांड : धरना समाप्त, आरोपी शफीक की अवैध संपत्ति को किया ध्वस्त, दिनेश एमएन पहुंचे कुचामन

समाज को जागरूक करने वाला सिनेमा: सोमवार को सांवलिया एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी उदयपुर और प्रतापगढ़ क्षेत्र के जंगलों में फिल्माई सत्य घटना से प्रेरित ‘सागवान’ फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया. इस मौके पर जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी, मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, विधायक फूल सिंह मीणा, लालसिंह झाला, अतुल चंडालिया, प्रीति गजेंद्र सिंह, सौरभ पालीवाल, कन्हैया लाल मीणा आदि मौजूद थे.

असल घटना से प्रेरित: प्रोड्यूसर प्रकाश मेनारिया के अनुसार फिल्म ‘सागवान’ दक्षिणी राजस्थान के घने जंगलों में वास्तविक घटना से प्रेरित है. यह कहानी ऐसे पुलिस अधिकारी की है जो अंधविश्वास और कुरीतियों में जकड़े समाज की सच्चाई को उजागर करने के लिए संघर्ष करता है. फिल्म समाज में अंधविश्वास, झूठी मान्यता और तंत्र-मंत्र जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ जागरूकता का संदेश देती है.

कार्यक्रम में बताया गया कि फिल्म की प्रेरणा उन्हें अपने पुलिस जीवन के जटिल केस से मिली, जिसकी गुत्थी सुलझाने में महीनों लगे थे. उन्होंने कहा कि सागवान सिर्फ थ्रिलर या एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि यह समाज को सोचने पर मजबूर करने वाला सिनेमा है. ट्रेलर लॉन्च के दौरान प्रोड्यूसर प्रकाश मेनारिया, अर्जुन पालीवाल, नितिन श्रीमाली, भूपेंद्र दुलावत ने फिल्म निर्माण के अनुभव बांटे.

