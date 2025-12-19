गैंगस्टर को आइकॉन मानने और फॉलो करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई : ADG दिनेश एम.एन
क्राइम मीटिंग के दौरान पुलिस अधिकारियों के बीच आपसी समन्वय, खुफिया तंत्र को मजबूत करने और कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने पर चर्चा की गई.
Published : December 19, 2025 at 8:11 AM IST
सीकर : राजस्थान में बढ़ते संगठित अपराध, गैंगवार और नशे के नेटवर्क पर लगाम कसने के लिए पुलिस प्रशासन अब और सख्त रुख अपनाने जा रहा है. गैंगस्टर को आइकॉन मानने, सोशल मीडिया पर उनका महिमामंडन करने और उन्हें फॉलो करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अपराध से अर्जित बेनामी और अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर जब्त किया जाएगा. यह बात एडीजी (क्राइम) दिनेश एमएन ने सीकर-झुंझुनूं रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ आयोजित क्राइम मीटिंग में कही.
एडीजी दिनेश एमएन सीकर पहुंचे, जहां उन्होंने झुंझुनूं और सीकर जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक लेकर हाल ही में हुई बड़ी आपराधिक घटनाओं, गैंगवार, मादक पदार्थों की तस्करी और फिरौती जैसे मामलों की समीक्षा की. बैठक में दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वृत्ताधिकारी और थानाधिकारी मौजूद रहे.
गैंगस्टर संस्कृति पर चिंता : एडीजी ने कहा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया के माध्यम से गैंगस्टर संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो समाज के लिए गंभीर खतरा है. कुछ लोग अपराधियों को हीरो की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे युवा वर्ग गलत दिशा में जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि गैंगस्टर को आइकॉन मानना या उनका समर्थन करना भी अपराध को बढ़ावा देने के समान है. ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने निर्देश दिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी रखी जाए और गैंगस्टर से जुड़े पोस्ट, वीडियो और स्टेटस साझा करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए. साइबर सेल को और अधिक सक्रिय कर संदिग्ध अकाउंट्स और नेटवर्क को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए.
बेनामी संपत्तियों पर होगी कार्रवाई : एडीजी दिनेश एमएन ने कहा कि अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए उनकी आर्थिक ताकत खत्म करना जरूरी है. इसके लिए अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त किया जाएगा. उन्होंने बताया कि जेल में बंद अपराधियों की भी संपत्तियों की जांच की जा रही है और उनकी बेनामी व अवैध संपत्तियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनी ट्रेल की गहन जांच की जाए और जमीन, मकान, वाहन, बैंक खाते सहित अन्य संपत्तियों का सत्यापन कर अवैध पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाए. इसके लिए राजस्व विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया.
नशे के खिलाफ विशेष अभियान : बैठक में शेखावाटी अंचल में नशे के बढ़ते मामलों पर भी गंभीर चर्चा हुई. एडीजी ने कहा कि शेखावाटी वीरों और सैनिकों की धरती रही है और इसे अपराध व नशे की पहचान नहीं बनने दिया जाएगा. उन्होंने नशे की तस्करी में शामिल बड़े नेटवर्क को तोड़ने, सप्लाई चेन खत्म करने और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. इसके साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए स्कूल-कॉलेज स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत पर भी बल दिया.
गैंगवार और फिरौती मामलों की समीक्षा : एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि हाल के दिनों में राजस्थान पुलिस ने कई कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. गैंगवार, फिरौती और धमकी के मामलों में शामिल अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. उन्होंने कहा कि जो बदमाश विदेश में बैठकर यहां अपराध संचालित कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और उन्हें देश में लाकर सजा दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि संगठित अपराध से जुड़े मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
पीड़ितों और गवाहों को सुरक्षा : एडीजी ने कहा कि अपराध के मामलों में पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है. उन्हें डराने-धमकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. थानाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि संवेदनशील मामलों में निष्पक्ष जांच कर समय पर चालान पेश किया जाए.
शेखावाटी की पहचान पर जोर : एडीजी दिनेश एमएन ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र देश को सैनिक, खिलाड़ी और मेहनती युवा देता आया है. अपराध और नशा इस क्षेत्र की पहचान नहीं है और न ही बनने दी जाएगी. उन्होंने कहा कि अपराधियों का महिमामंडन कर कुछ लोग युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर रोका जाएगा.
जनसहयोग की अपील : बैठक के अंत में एडीजी ने आमजन से अपील की कि वे अपराधियों का समर्थन न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. उन्होंने कहा कि जनसहयोग से ही अपराध पर प्रभावी नियंत्रण संभव है. क्राइम मीटिंग के दौरान सीकर-झुंझुनूं रेंज के पुलिस अधिकारियों के बीच आपसी समन्वय, खुफिया तंत्र को मजबूत करने और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने पर भी विस्तृत चर्चा की गई. पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज की जाएगी.