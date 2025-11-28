ड्रग्स तस्करी के पुराने मामले दो महीने में निपटाने के निर्देश, एडीजी ने सम्पत्ति कुर्की का दिया ऑर्डर
गढ़वाल परिक्षेत्र के जनपदों के कुल लम्बित 40 मुकदमों और कुमाऊं परिक्षेत्र के जनपदों के 47 लम्बित मुकदमों की समीक्षा की गयी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 28, 2025 at 1:06 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड पुलिस में ड्रग तस्करों के खिलाफ सख्त एक्शन प्लान बनाते हुए अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने नशा मुक्त देवभूमि मिशन की समीक्षा करते हुए कई निर्देश दिए हैं. एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार प्रदेश में नशे का कारोबार करने वालों पर अब गैंगस्टर एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति कुर्क की जाएगी.
एनडीपीएस एक्ट के पुराने मामलों में 2 महीने का समय दिया: लगातार अपराध करने वाले अपराधियों को एनडीपीएस एक्ट में निरुद्ध करने और इनकी हिस्ट्रीशीट खोलकर इनकी निरंतर निगरानी के निर्देश दिए हैं. साथ ही एनडीपीएस एक्ट के कमर्शियल मामलों से संबंधित पुरानी मामलों को निपटाने के लिए विवेचकों को 2 महीने का समय दिया गया है.
एडीजी क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर ने ली बैठक: अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने गुरुवार को सभी जनपद प्रभारियों और परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से ड्रग फ्री देवभूमि मिशन के अंतर्गत वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित एनडीपीएस एक्ट के लंबित मुकदमों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया.
87 लंबित मुकदमों की समीक्षा हुई: वाणिज्यिक मात्रा से सम्बन्धित लम्बित मुकदमों की 12 सितम्बर 2025 को हुई बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन की समीक्षा कर वर्तमान में साल 2023 के 04 और साल 2024 के 15 लम्बित मुकदमों को एक समय सीमा के अन्तर्गत निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं. गढ़वाल परिक्षेत्र के जनपदों के कुल लम्बित 40 मुकदमों और कुमाऊं परिक्षेत्र के जनपदों के 47 लम्बित मुकदमों की समीक्षा की गयी.
अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की कुर्की पर जोर: धारा 14 गैंगस्टर एक्ट और धारा 68 NDPS एक्ट के अंतर्गत आरोपियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को नियम अनुसार कुर्क करने की कार्रवाई पर विशेष बल देते हुए, जनपदों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि ऐसे मामलों में बिना देरी किए कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए. नए अपराधियों को PIT NDPS के अन्तर्गत निरुद्ध करने और हिस्ट्रीशीट खोलकर इनकी निरन्तर निगरानी करने के लिए भी निर्देशित किया गया.
काम में ढीले जांच कर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी: जिन मामलों में विवेचकों द्वारा आरोपियों के आपराधिक इतिहास सहित आवश्यक जानकारी न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं कराई गई, ऐसे विवेचकों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए. कई मुकदमों में तस्करी में पकड़े गए वाहनों के गलत रजिस्ट्रेशन नंबर पाए जाने पर निर्देशित किया कि विवेचना के दौरान इंजन और चेसिस नंबर के आधार पर वाहन स्वामी की पहचान कर नियम अनुसार कार्रवाई की जाए.
क्षेत्राधिकारी स्तर पर बनेगी चेक लिस्ट: बरामद मादक पदार्थ की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भी विवेचना लंबित रखने वाले मामलों की जांच कर संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. वाणिज्यिक मात्रा के मामलों में क्षेत्राधिकारी स्तर पर चेक-लिस्ट तैयार कर सभी विवेचनात्मक कार्रवाइयां समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए.
एडीजी क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर ने ये कहा: अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने बताया है कि-
कई मामलों में तस्करी के नेटवर्क (Forwarded & Backward Links), फाइनेन्सियल इन्वेस्टीगेशन और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई न किए जाने पर दोनों रेंज प्रभारियों को संबंधित विवेचकों की पहचान कर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए. साथ ही अवशेष विवेचनात्मक कार्रवाई पूरी करने के लिए 02 महीने का समय विवेचकों को दिया गया.
-वी मुरुगेशन, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था-
