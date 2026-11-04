मेरठ में एडीजी ने निकाला फ्लैग मार्च; बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, मार्केट में पटाखों की दुकान न लगाने की अपील
अधिकारियों को लगातार सतर्क और सजग रहने के निर्देश भी दिए गये.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 10:50 PM IST
मेरठ : त्योहारों से पहले बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिये एडीजी भानु भास्कर ने बुधवार को फ्लैग मार्च निकाला. त्योहार पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में हो इसको लेकर अधिकारियों को लगातार सतर्क और सजग रहने के निर्देश भी दिए गये हैं.
एडीजी भानु भास्कर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि त्योहारों में पुलिस की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है ताकि सभी पर्व सकुशल सम्पन्न हो सकें. उन्होंने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. कहीं भी किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी. इसको लेकर पहले ही महत्वपूर्ण बैठक भी की जा चुकी है और सख्त निर्देश भी दिए जा चुके हैं.
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी निगरानी की जा रही है. विशेष रूप से ऐसे अपराधियों पर भी निगाह रखी जा रही है जो 10 साल पहले भी चेन स्नेचिंग, पर्सस्नैचिंग जैसी वारदातों को अंजाम देते थे और वे लोग अभी अगर सक्रिय हैं तो उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत नहीं है.
उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई है. मेरठ में एसपी सिटी के नेतृत्व में ड्रोन से निगरानी हो रही है, जिसको लेकर पूरी व्यवस्था की गई है. फुट पेट्रोलिंग पर जोर दिया जा रहा है. विशेष रूप से बाजारों में गश्त के दौरान बारीकी से यह भी अध्ययन किया जा रहा है, कि जो लोग मार्केट में आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो.
उन्होंने बताया कि आसामाजिक तत्वों पर पूरी तरह से पुलिस की पैनी नजर है. हर जिले में पुलिसकर्मी पूरी तरह से सतर्क और सजग हैं. विशेष रूप से शिवालयों, धर्म स्थलों आदि पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं. सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है. सीसीटीवी कैमरे भी एआई तकनीक से लैस हैं.
सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है, जिससे कि कहीं भी कोई माहौल खराब करने की अगर कोशिश करे तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके तत्काल एक्शन लिया जाए और हर जगह बाजारों में पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है. हर छोटी बड़ी गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर है.
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