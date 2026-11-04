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मेरठ में एडीजी ने निकाला फ्लैग मार्च; बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, मार्केट में पटाखों की दुकान न लगाने की अपील

मीडिया से बातचीत करते एडीजी भानु भास्कर ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : त्योहारों से पहले बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिये एडीजी भानु भास्कर ने बुधवार को फ्लैग मार्च निकाला. त्योहार पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में हो इसको लेकर अधिकारियों को लगातार सतर्क और सजग रहने के निर्देश भी दिए गये हैं.

एडीजी भानु भास्कर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि त्योहारों में पुलिस की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है ताकि सभी पर्व सकुशल सम्पन्न हो सकें. उन्होंने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. कहीं भी किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी. इसको लेकर पहले ही महत्वपूर्ण बैठक भी की जा चुकी है और सख्त निर्देश भी दिए जा चुके हैं.