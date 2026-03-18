कोटा में एडीजी बीजू बोले-दुनिया भर में साइबर क्राइम में अभी अपराधियों से पीछे है पुलिस
एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ कोटा दौरे पर आए. तीन दिन में कोटा पुलिस महकमे का निरीक्षण किया. क्राइम मीटिंग ली.
Published : March 18, 2026 at 3:30 PM IST
कोटा: कोटा दौरे पर आए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) बीजू जॉर्ज जोसेफ ने अपने मातहत अधिकारियों को अपराध कम करने की रणनीति बनाकर काम करने के निर्देश दिए. उन्होंने तीन दिन के दौरे में कोटा पुलिस महकमे का निरीक्षण किया. इसमें थाने का निरीक्षण से लेकर क्राइम मीटिंग शामिल है. उन्होंने साल 2024 और 2025 के डेटा का एनालिसिस किया एवं अधिकारियों से जानकारी ली.
ADG बीजू जॉर्ज जोसेफ ने यहां मीडिया से कहा कि साइबर क्राइम को लेकर पुलिस मुख्यालय स्तर पर काफी काम किया जा रहा है. यह नया फील्ड है, उसमें पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड की पुलिस की बात की जाए तो वह अभी अपराधियों से पीछे है. इसका कारण सूचना देरी से मिलना है. ट्रेडिशनल क्राइम में जानकारी भारत में मौके पर ही मिल जाती है, लेकिन साइबर क्राइम में एविडेंस के लिए विदेश जाना पड़ता है. वहां से सूचना मिलने में विलंब होता है. इस विलंब के चलते ही अपराधी क्राइम को पूरा करने में सफल होता है. यह अंतर नेशनल लेवल पर टेक अप किया जा रहा है, इससे भविष्य में यह प्रॉब्लम भी दूर होगी.
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रोड इंजीनियरिंग में सुधार की जरूरत: उन्होंने कहा कि कोटा के एक दो पुलिस थानों को छोड़कर अन्य इलाकों में दुर्घटनाओं में कमी आई है, लेकिन जिन थानों में भी अगर दुर्घटना बढ़ रही है, वहां नियंत्रण करने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है. रोड इंजीनियरिंग में सुधार की आवश्यकता है तो संबंधित विभागों से मिलकर सुधार करवाया जाएगा.नशे का कारोबार बढ़ गया है तो जिला और स्टेट लेवल पर एएनटीएफ का गठन हुआ. इसको ब्रेकडाउन भी किया जा रहा है. यह स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, उससे पहले काम कर रहे हैं. एडीजी जोसेफ ने नशे के मामले में बड़े लोगों के पकड़े नहीं जाने के सवाल पर कहा, कोई बड़ा मामला पकड़ में आता है तो लास्ट लिंक तक पुलिस जाती है.
पुलिस में नफरी पर बोले: उन्होंने कहा कि नयापुरा थाने गया था. यहां राज्य सरकार के अनुसार इंस्पेक्टर से सिपाही तक 60 पुलिसकर्मी होने चाहिए. यह पूरी तरह फुल मिली है. कई जिलों से कोटा सिटी की स्थिति अच्छी है. पूरे प्रदेश में पुलिसकर्मियों की कमी दूर होगी. बीते साल 10 हजार व इस साल भी 10 हजार भर्ती हो रही है. नए चैलेंज को लेकर पद भी स्वीकृत किए जा रहे हैं. काम भी आगे बढ़ रहा है.
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