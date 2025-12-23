ETV Bharat / state

'हम भी तो इंसान ही हैं', अमित लोढ़ा बोले- पुलिस में अनुशासन, लेकिन पीड़ा समझने के लिए संवेदनशील होना भी जरूरी

नालंदा: बिहार में अपराधियों के पसीने छुड़ाने वाले चर्चित आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा एक अलग अंदाज में नजर आए. नालंदा ज़िले के राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय कंवेंशन सेंटर में चल रहे नालंदा साहित्य महोत्सव के सत्र राइटिंग इंडिया इन इंग्लिश में शामिल होने पहुंचे अमित लोढ़ा ने खाकी वर्दी और साहित्य के रिश्तों पर बेवाकी से बात की.

वर्दी के पीछे भी एक इंसान: अमित लोढ़ा ने कहा कि पुलिस की छवि भले ही सख्त हो, लेकिन वर्दी के पीछे भी एक इंसान होता है, जिसके अंदर संवेदनाएं होती हैं. पुलिस में अनुशासन जरूरी है, लेकिन पुलिसकर्मी को संवेदनशील होना भी उतना ही आवश्यक है. तभी आप पीड़ित की पीड़ा समझ पाएंगे. अगर आप अपने सच्चे संस्मरण दिल से लिखेंगे, तो वह जनता के मन को जरूर छुएगा.

अमित लोढ़ा (ETV Bharat)

कभी अपराधियों के पकड़ने आते थे नालंदा: अमित लोढ़ा ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि एक समय था जब वे नालंदा और शेखपुरा के इलाकों में अपराधियों की धर-पकड़ के लिए आते थे. आज उसी जगह साहित्य महोत्सव में आना उनके लिए एक सुखद अनुभव है.

राजगीर में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं: अमित लोढ़ा ने कहा कि यह बिहार के लिए बहुत खूबसूरत पल है. राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देखकर उन्हें काफी खुशी होती है. वहीं उनका कहना है कि इस बदलाव और शांति में पुलिस का भी निश्चित रूप से योगदान रहा है.

'बिहार डायरीज' पर बोले अमित लोढ़ा: आमतौर पर पुलिस वाले रिटायरमेंट के बाद किताबें लिखते हैं, लेकिन सर्विस के दौरान ही 'बिहार डायरीज' लिखने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरा लेखक बनने का कोई इरादा नहीं था. लेकिन कुछ कहानियां मेरे साथ घटित हुईं, जिन्हें लिखना जरूरी लगा.