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फर्रुखाबाद में ADG अनुपम कुलश्रेष्ठ का पहला दौरा,  माफियाओं पर सख्त एक्शन का आदेश

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिए दिशा-निर्देश, पुलिस कर्मियों से किया संवाद.

ADG अनुपम कुलश्रेष्ठ ने की समीक्षा बैठक
ADG अनुपम कुलश्रेष्ठ ने की समीक्षा बैठक (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 8:22 AM IST

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फर्रुखाबाद: कानपुर जोन की अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) अनुपम कुलश्रेष्ठ ने सोमवार को फर्रुखाबाद के दौरे पर पहुंची. अनुपम कुलश्रेष्ठ फर्रुखाबाद यह पहला दौरा था. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों समीक्षा बैठक की. साथ ही जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों के साथ बैठक कर जानकारी की. एडीजी ने पत्रकारों को बताया कि जनपद का यह उनका पहला दौरा है और यहां की हिचिंग चैलेंजिंग को समझने का प्रयास किया है.

यहां पुलिस की किस तरह की कानून व्यवस्था है और पुलिस की क्या स्ट्रेटजिंग अपनाई जा रही है. इन सभी चीजों को समझने का प्रयास किया है. काफी हद तक मैं संतुष्ट हूं. मैंने पुलिस लाइन का भ्रमण किया. पुलिस ऑफिस का भ्रमण किया. व्यापार मंडल के पदाधिकारी से मुलाकात की. यहां के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और पुलिस कप्तान के नेतृत्व में यहां की जनपदीय पुलिस से संवाद और वार्ता की.

अनुपम कुलश्रेष्ठ, एडीजी कानपुर जोन (Video Credit: ETV Bharat)

उनको सरकार की नीतियों के अनुरूप जो निर्देश देने थे. उनको भी दिया है और उनसे फीडबैक भी लिया है. बताया कि कुल मिलाकर इस जनपद का काफी पॉजिटिव इंप्रेशन मिला है. बताया कि कुछ चैलेंजिस हैं, जैसे आने वाले दिनों में बरसात के समय में बाढ़ की समस्याएं आती हैं, उसके लिए हमारी क्या तैयारी है. उसको लेकर हमको अपने आप को इंप्रूव करना है.

बताया कि हाल फिलहाल के दिनों में गंगा दशहरा का जो पर्व था वह बहुत ही स्वादपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और स्नान में कहीं भी कोई आपरी घटना सामने नहीं आई. बताया कि यहां पर गंगा जी का बड़ा ही प्यारा क्षेत्र है, सकुशल लाखों लोगों की भीड़ ने यहां स्नान किया. यहां पर हमारी व्यवस्थाएं काफी अच्छी तरह से कायम है.

कुछ और चीज हैं जिसमें हम फूल सिंह व्यवस्था को और सुदृढरण करना चाहते हैं तकनीकी रूप से भी और प्रत्यक्ष रूप से भी सुद्धरण करना चाहते हैं. पुलिस का व्यवहार, कम्युनिटी पुलिसिंग, पब्लिक का ट्रस्ट और जो माफिया है उनके विरुद्ध और भी कार्रवाई हम कैसे अमल में ला सकें.

इन सब चीजों पर हमने चर्चा की ताकि पुलिस की जोकर प्रणाली है वह और प्रखर हो और हमको बेहतर रिजल्ट मिले. और अमन शांति का यहां पर वातावरण कायम रहे. और हम सभी तीज त्यौहार अच्छे से संपन्न कर सकें.

उन्होंने बताया कि कि कानपुर जॉन को भी मैं समझ रही हूं और हर दिन समझने का प्रयास होता है. अब समझ रहे हो बताया कि यहां पर महिला संबंधी अपराध फॉमस लोपनस बहुत सारे हो रहे हैं. अबयस्क लड़के और लड़कियां घर छोड़कर भाग जा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि कभी सुसाइड कर ले रहे हैं, कोई भी प्रकरण इस प्रकार का आता है तो उसे प्रकार के लिए बहुत ही दुखद होता है, और निश्चित रूप से पुलिस को सकरी होकर लड़की को बरामद करने का प्रयास करना पड़ता है. जैसा कि ऑपरेशन जागृति में हमने बच्चे और बच्चियों को समझाने का प्रयास किया. और उनको काउंसलिंग करने की कोशिश की, ताकि वह समझ सके की ऐसी चीज जो हमको अपने घर से दूर ले जाती हैं, अपने धेय से दूर ले जाते हैं और हमको कुछ समय के लिए भ्रमित कर देती हैं, इसलिए जो संभव है कि उसे कैसे बचा जा सकता है, पेरेंट्स को भी हमने समझाया कि बच्चों से अच्छा संवाद रखें.

ऑपरेशन जागृत की कई ऐसी सिस्टमैटिक डाइस थी जो यहां पर लागू होने का पूरा स्कोप है, इसके लिए मैंने एसपी को निर्देशित किया है. बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा जो मिशन शक्ति केंद्र थानों में स्थापित किया गया है. मिशन शक्ति के कार्यों और गतिविधियों में ऑपरेशन जागृत की सभी सीमाओं को इंटीग्रेटेड कर दिया गया है.

मिशन शक्ति केंद्र प्रदेश भर में व्याप्त हैं, और प्रदेश भर में ये कार्यवाहियां कर रहे हैं और निश्चित रूप से कानपुर जोन में भी इसका पूरा-पूरा स्कोप है. पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को लेकर एडीजी जॉन कानपुर अनुपम कुलश्रेष्ठ है. बताया कि परीक्षा सकुशल संपन्न करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं.

यहां के तीन कॉलेज का हमने भ्रमण किया है, कंट्रोल रूम को देखा, जिनकचों में परीक्षाएं हो रही हैं उनको देखा, बायोमेट्रिक व्यवस्था देखी और सब तरह की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं और पुलिसिया व्यवस्थाएं हैं. उन सबको देखा और प्रॉपर्ली अध्ययन किया तो कह सकती हूं कि पुख्ता व्यवस्था है और स्वच्छतापूर्ण वातावरण में यह एग्जाम संपन्न कराया जा रहा है.

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा कि निश्चित रूप से यहां के व्यापार मंडल ने बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक दिया है. और पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वह बहुत ही गतिमान है. कहीं भी कभी भी व्यापारियों की अपनी बात रखी जाती है चिंता व्यक्त की जाती है तो बड़ी ही त्वरित गति से कार्रवाई की जाती है.

कुलश्रेष्ठ ने कहा कि प्रत्येक महीने यहां व्यापार मंडल के साथ बैठक की जाती है.उनके कुछ छोटे-मोटे मुद्दे थे उनको रिजॉल्व करने के लिए सपा को निर्देशित किया है. बताया कि जब व्यापारी खुश है तो निश्चित रूप से पुलिस की कार्य प्रणाली अच्छी है, मुझे यहां अच्छा अनुभव मिला कि यहां का व्यापारी संतुष्ट है और जो अपना क्रियाकलाप है उसमें सहर्ष लगा हुआ है, और यहां पर निश्चित रूप से पुलिस की शांति व्यवस्था कायम है तभी यह संभव है, ओवरऑल पुलिस और एसपी की कार्य प्रणाली से मैं संतुष्ट हूं.

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