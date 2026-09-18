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एडीजी घु​मरिया बोले-जल्द होगा लोहावट के भंवरी हत्याकांड का खुलासा

जोधपुर रेंज पुलिसिंग की समीक्षा के लिए आए रेंज प्रभारी घुमरिया. पुलिस में नफरी बढ़ाने पर दिया जोर.

Bhanwari Devi (right) with Ghumariya and other officials at a review meeting on policing in the Jodhpur Range.
भंवरी देवी (दाएं) जोधपुर रेंज की पुलिसिंग की समीक्षा बैठक में घुमरिया व अन्य अधिकारी (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2026 at 2:28 PM IST

3 Min Read
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जोधपुर: राजस्थान के एडीजी एवं रेंज प्रभारी हवासिंह घुमरिया शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की. इसमें रेंज के एसपी सहित पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी शामिल हुए. उन्होंने मीडिया से बातचीत में लोहावट में भंवरी हत्याकांड मामले के जल्द खुलासे की उम्मीद जताई.

मिसिंग लिंक से मामलों में देरी होती है: जोधपुर रेंज प्रभारी हवासिंह घुमरिया ने फलोदी जिले के लोहावट में भंवरी हत्याकांड मामले का अभी तक खुलासा नहीं होने के सवाल पर कहा, एसआईटी सही दिशा में आगे बढ़ रही है. जांच में एक-एक कड़ी जुड़ती जा रही है. उम्मीद है कि बहुत जल्द मामले का खुलासा होगा. उन्होंने कहा कि कई बार अपराधी सामने होता है, लेकिन लिंक मिसिंग होने से देरी होती है. जब तक सभी कड़ियां आपस में नहीं जुड़ जातीं, तब तक जांच के आधार पर किसी को अपराधी मानना उचित नहीं होता.

हवा सिंह घुमरिया एडीजी एवं रेंज प्रभारी. (ETV Bharat Jodhpur)

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पंचायत चुनाव भी शांति से होंगे: एडीजी हवा सिंह घुमरिया ने बाद में मीडिया से कहा कि पुलिस मुख्यालय की ओर से हर एक-दो महीने में इस तरह की समीक्षा बैठक की जाती है. इसमें पिछले कुछ समय में हुए घटनाक्रम, पुलिस की व्यस्तता और लंबित मामलों समेत आगे की कार्ययोजना पर चर्चा की गई. पंचायत चुनाव को लेकर एडीजी ने कहा, चुनाव पुलिस के सामने हमेशा चुनौती होते हैं. पुलिस इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पंचायत चुनाव भी शांतिपूर्वक संपन्न करवाएगी. उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं.

साइबर चुनौती के लिए अलग विंग: साइबर अपराध को लेकर एडीजी ने कहा, पुलिस इसे बड़ी चुनौती के रूप में ले रही है. पुलिस मुख्यालय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की अलग विंग तैयार की गई है. जिलों में साइबर थाने भी खोले गए हैं. साइबर एक्सपर्ट्स की नियुक्ति की जा रही है. उन्होंने लोगों से अपील की कि साइबर फ्रॉड से सावधान रहें और ओटीपी, बैंकिंग डिटेल या अन्य संवेदनशील जानकारी किसी के साथ साझा न करें. जितनी सावधानी जनता बरतेगी, उतना ही साइबर अपराध से बचाव संभव होगा.

नए थानों की बजाय, नफरी बढ़ानी चाहिए: एडीजी ने माना कि कुछ थानों में एएसआई या अन्य पदों पर पुलिसकर्मियों की कमी है. कुछ प्रमोशन न्यायालयों में मामलों और स्टे के कारण प्रभावित हुए हैं. एएसआई पुलिस व्यवस्था में महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि वह जांच का काम संभालता है. जोधपुर में प्रमोशन की स्थिति को आईजी और पुलिस कमिश्नर से चेक करवाया जाएगा. नए पुलिस थाने खोलने के सवाल पर घुमरिया ने कहा, उनका मानना है कि बहुत ज्यादा नए थाने खोलने के बजाय मौजूदा थानों में पुलिसकर्मियों की नफरी बढ़ाई जाए तो पुलिसिंग को बेहतर किया जा सकता है.

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