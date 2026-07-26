धनबाद के SNMMCH में खून के सहारे 'बचपन', समुचित इलाज के लिए उम्मीद लगाए बैठे थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे
धनबाद में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के समुचित इलाज की व्यवस्था अब भी अधूरी बताई जा रही है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : July 26, 2026 at 8:36 PM IST
धनबाद: हर 15 से 20 दिन पर खून चढ़वाकर जिंदगी की जंग लड़ रहे मासूम बच्चों की लड़ाई सिर्फ बीमारी से नहीं बल्कि 'स्वास्थ्य व्यवस्था' की कमियों से भी है. धनबाद में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के इलाज को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं. सरकारी अस्पतालों में फिलहाल खून चढ़ाने की सुविधा तो है लेकिन हेमेटोलॉजिस्ट विशेषज्ञ, डे-केयर सेंटर, आयरन ओवरलोड जैसी जरूरी जांच और समुचित इलाज की व्यवस्था अब भी अधूरी बताई जा रही है.
कई जांचों के लिए निजी लैब पर आश्रित हैं मरीज
कई जांचों के लिए मरीजों को निजी लैब का सहारा लेना पड़ता है, जिससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है. अब सामाजिक कार्यकर्ताओं और अभिभावकों ने प्रशासन से तत्काल व्यवस्था सुधारने की मांग करते हुए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है.
थैलेसीमिया कैसे होता है
थैलेसीमिया एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है, जिसमें बच्चों को जीवनभर नियमित अंतराल पर खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है लेकिन इलाज केवल ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक सीमित नहीं होता. विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी, नियमित जांच, आयरन ओवरलोड की मॉनिटरिंग, दवाएं और संक्रमण से बचाव जैसी सुविधाएं भी उतनी ही जरूरी होती हैं.
धनबाद में इन सुविधाओं के अभाव का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है. सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिले के करीब 260 बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित हैं. इसके अलावा गिरिडीह, जामताड़ा, बोकारो, देवघर, हजारीबाग और आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए धनबाद पहुंचते हैं.
नहीं हुआ मरीजों की स्थिति बदलाव: अंकित राजगढ़िया
थैलेसीमिया मरीजों के लिए सालों से काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अंकित राजगढ़िया का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है बल्कि वर्षों पुरानी है. उनका कहना है कि प्रशासन बदलता रहा, अधिकारी बदलते रहे लेकिन मरीजों की स्थिति जस की तस बनी हुई है.
उनका कहना है कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए अलग डे-केयर सेंटर होना चाहिए था, जहां संक्रमण से सुरक्षित वातावरण में उनका इलाज हो सके. फिलहाल इन बच्चों को सामान्य मरीजों के साथ भर्ती किया जाता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है.
अस्पताल में एसआरएल लैब बंद!
अंकित राजगढ़िया का दावा है कि डे-केयर सेंटर की मांग को लेकर पहले भी आंदोलन हुआ था. तत्कालीन उपायुक्त ने आश्वासन दिया था लेकिन आज तक यह सुविधा शुरू नहीं हो सकी.
इलाज के दौरान होने वाली जांच भी मरीजों की जेब पर भारी पड़ रही है. पहले अस्पताल में सरकार के अनुबंध पर संचालित एसआरएल लैब में कम खर्च में जरूरी जांच हो जाती थी लेकिन अब उसके बंद होने के बाद मरीजों को निजी लैब में कई गुना अधिक खर्च करना पड़ रहा है.
आर्थिक रूप से कमजोर हैं थैलेसीमिया पीड़ित परिवार
सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अधिकांश थैलेसीमिया पीड़ित परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं. ऐसे में हर महीने जांच, दवा और इलाज का खर्च उनके लिए बड़ी चुनौती बन चुका है.
उनका आरोप है कि निजी ब्लड बैंकों में भी मरीजों को बिना डोनर के रक्त उपलब्ध कराने के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया जाता. इससे जरूरत के समय मरीजों और उनके परिजनों को अतिरिक्त परेशानी उठानी पड़ती है.
नहीं हो सकी स्थायी हेमेटोलॉजिस्ट की नियुक्ति
विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी भी बड़ी चिंता बनी हुई है. सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि धनबाद जैसे बड़े जिले में आज तक एक भी स्थायी हेमेटोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हो सकी है. जबकि थैलेसीमिया जैसे गंभीर रोग के इलाज में विशेषज्ञ चिकित्सक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है.
3 महीनों में 3 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की मौत
उनका यह भी कहना है कि बीते तीन महीनों में तीन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की मौत हो चुकी है. हाल ही में कतरास निवासी एक बच्चे की भी जान चली गई थी. उनका मानना है कि समय पर बेहतर इलाज और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों तो कई बच्चों की जिंदगी बचाई जा सकती है.
जागरूकता और अनिवार्यता पर पर्याप्त काम नहीं
सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह मुद्दा भी उठाया कि गर्भावस्था के दौरान थैलेसीमिया की जांच को लेकर जागरूकता और अनिवार्यता पर पर्याप्त काम नहीं हो रहा है. उनका कहना है कि समय पर जांच और उचित परामर्श से भविष्य में इस बीमारी के मामलों को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
अपनाया जाएगा आंदोलन का रास्ता: सामाजिक कार्यकर्ता
अब उन्होंने प्रशासन को 15 दिनों का समय देते हुए साफ किया है कि यदि ठोस पहल नहीं हुई तो फिर आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा. थैलेसीमिया से जूझ रही एक बच्ची ने बताया कि अस्पताल में उनके लिए अलग वार्ड की व्यवस्था नहीं है. दवाइयां भी नियमित रूप से उपलब्ध नहीं हो पातीं. यहां तक कि ब्लड चढ़ाने में इस्तेमाल होने वाली कई जरूरी सामग्री भी बाहर से खरीदनी पड़ती है, जिससे परिवार की आर्थिक परेशानी और बढ़ जाती है.
अस्पताल में उपलब्ध नहीं है अलग डे-केयर सेंटर
वहीं सिविल सर्जन डॉ. आलोक विश्वकर्मा का कहना है कि थैलेसीमिया मरीजों का इलाज सदर अस्पताल में किया जाता है. अस्पताल में फिलहाल अलग डे-केयर सेंटर उपलब्ध कराना संभव नहीं है क्योंकि सभी प्रकार के मरीजों के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है.
धनबाद में है हेमेटोलॉजिस्ट की कमी: सिविल सर्जन
उन्होंने माना कि धनबाद में हेमेटोलॉजिस्ट की कमी है. हालांकि उनका कहना है कि अधिकांश मरीज इलाज के लिए एसएनएमएमसीएच जाते हैं और यदि वहां दवाओं की उपलब्धता से जुड़ी कोई समस्या है तो उसका जवाब अस्पताल प्रबंधन बेहतर तरीके से दे सकता है.
अस्पताल में डे-केयर की व्यवस्था मौजूद है लेकिन थैलेसीमिया मरीजों का इलाज चार-पांच घंटे में पूरा नहीं हो सकता. इसी वजह से बच्चों को पीडियाट्रिक्स वार्ड में भर्ती किया जाता है, जहां चौबीसों घंटे डॉक्टरों और नर्सों की टीम उपलब्ध रहती है. अस्पताल में दवाओं की कोई कमी नहीं है और सभी मरीजों का बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाता है: डॉ. डीके गिंदौरिया, अधीक्षक, एसएनएमएमसीएच
थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को समुचित इलाज की जरूरत
लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है. क्या सिर्फ खून चढ़ा देना ही थैलेसीमिया का इलाज है? जब तक विशेषज्ञ डॉक्टर, अलग डे-केयर सेंटर, सस्ती जांच, दवाइयां और समुचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हर 15 से 20 दिन में खून के सहारे जी रहे इन मासूम बच्चों और उनके परिवारों की लड़ाई यूं ही जारी रहेगी. अब देखना होगा कि प्रशासन 15 दिनों के भीतर इन मांगों पर कोई ठोस पहल करता है या फिर एक बार फिर सड़क पर आंदोलन की तस्वीरें सामने आती हैं.
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