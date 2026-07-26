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धनबाद के SNMMCH में खून के सहारे 'बचपन', समुचित इलाज के लिए उम्मीद लगाए बैठे थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे

धनबाद: हर 15 से 20 दिन पर खून चढ़वाकर जिंदगी की जंग लड़ रहे मासूम बच्चों की लड़ाई सिर्फ बीमारी से नहीं बल्कि 'स्वास्थ्य व्यवस्था' की कमियों से भी है. धनबाद में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के इलाज को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं. सरकारी अस्पतालों में फिलहाल खून चढ़ाने की सुविधा तो है लेकिन हेमेटोलॉजिस्ट विशेषज्ञ, डे-केयर सेंटर, आयरन ओवरलोड जैसी जरूरी जांच और समुचित इलाज की व्यवस्था अब भी अधूरी बताई जा रही है.

कई जांचों के लिए निजी लैब पर आश्रित हैं मरीज

कई जांचों के लिए मरीजों को निजी लैब का सहारा लेना पड़ता है, जिससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है. अब सामाजिक कार्यकर्ताओं और अभिभावकों ने प्रशासन से तत्काल व्यवस्था सुधारने की मांग करते हुए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है.

थैलेसीमिया पीड़ितों पर सामाजिक कार्यकर्ता और सिविल सर्जन के बयान (Etv Bharat)

थैलेसीमिया कैसे होता है

थैलेसीमिया एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है, जिसमें बच्चों को जीवनभर नियमित अंतराल पर खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है लेकिन इलाज केवल ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक सीमित नहीं होता. विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी, नियमित जांच, आयरन ओवरलोड की मॉनिटरिंग, दवाएं और संक्रमण से बचाव जैसी सुविधाएं भी उतनी ही जरूरी होती हैं.

धनबाद में इन सुविधाओं के अभाव का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है. सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिले के करीब 260 बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित हैं. इसके अलावा गिरिडीह, जामताड़ा, बोकारो, देवघर, हजारीबाग और आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए धनबाद पहुंचते हैं.

नहीं हुआ मरीजों की स्थिति बदलाव: अंकित राजगढ़िया

थैलेसीमिया मरीजों के लिए सालों से काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अंकित राजगढ़िया का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है बल्कि वर्षों पुरानी है. उनका कहना है कि प्रशासन बदलता रहा, अधिकारी बदलते रहे लेकिन मरीजों की स्थिति जस की तस बनी हुई है.

उनका कहना है कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए अलग डे-केयर सेंटर होना चाहिए था, जहां संक्रमण से सुरक्षित वातावरण में उनका इलाज हो सके. फिलहाल इन बच्चों को सामान्य मरीजों के साथ भर्ती किया जाता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है.

अस्पताल में एसआरएल लैब बंद!

अंकित राजगढ़िया का दावा है कि डे-केयर सेंटर की मांग को लेकर पहले भी आंदोलन हुआ था. तत्कालीन उपायुक्त ने आश्वासन दिया था लेकिन आज तक यह सुविधा शुरू नहीं हो सकी.

इलाज के दौरान होने वाली जांच भी मरीजों की जेब पर भारी पड़ रही है. पहले अस्पताल में सरकार के अनुबंध पर संचालित एसआरएल लैब में कम खर्च में जरूरी जांच हो जाती थी लेकिन अब उसके बंद होने के बाद मरीजों को निजी लैब में कई गुना अधिक खर्च करना पड़ रहा है.

आर्थिक रूप से कमजोर हैं थैलेसीमिया पीड़ित परिवार

सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अधिकांश थैलेसीमिया पीड़ित परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं. ऐसे में हर महीने जांच, दवा और इलाज का खर्च उनके लिए बड़ी चुनौती बन चुका है.

उनका आरोप है कि निजी ब्लड बैंकों में भी मरीजों को बिना डोनर के रक्त उपलब्ध कराने के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया जाता. इससे जरूरत के समय मरीजों और उनके परिजनों को अतिरिक्त परेशानी उठानी पड़ती है.