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पेट्रोल डीजल और गैस की पर्याप्त उपलब्धता: धमतरी कलेक्टर

धमतरी कलेक्टर ने कहा कि पेट्रोल डीजल और गैस की कमी को लेकर अफवाह फैलानों वालों की सूचना तुरंत प्रशासन को दें.

PETROL DIESEL CRISIS
धमतरी पेट्रोल डीजल (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 15, 2026 at 10:20 AM IST

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धमतरी: पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. पेट्रोल पंपों पर अचानक बढ़ती भीड़ और लोगों में अनावश्यक घबराहट को देखते हुए कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने साफ शब्दों में कहा है कि जिले में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है. सभी पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है. कलेक्टर ने कहा कि आपूर्ति व्यवस्था लगातार सुचारू रूप से संचालित हो रही है. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और संयम बनाए रखने की अपील की है.

पेट्रोल पंप में लंबी कतारें

जिले में बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से पेट्रोल डीजल की कमी की भ्रामक सूचनाएं फैलायी जा रही थीं. इसके बाद कई पेट्रोल पंपों पर अचानक वाहनों की लंबी कतारें लगने लगीं. हालात को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जिले के सभी एसडीएम को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं.

पेट्रोल पंपों की मॉनिटरिंग

कलेक्टर ने कहा है कि हर पेट्रोल पंप पर स्थिति के अनुसार कार्यपालिक दंडाधिकारी और फूड इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई जाए ताकि ईंधन वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा सके. उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि पेट्रोल पंपों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और कहीं भी कालाबाजारी, जमाखोरी, कृत्रिम कमी पैदा करने या अव्यवस्था जैसी स्थिति सामने आने पर तत्काल नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

प्रशासन ने पुलिस विभाग को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें लगातार पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर नजर बनाए हुए हैं ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. जिला प्रशासन का कहना है कि जिले में ईंधन और घरेलू गैस का पर्याप्त भंडारण मौजूद है तथा सप्लाई चेन पूरी तरह सामान्य है.

अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी अपुष्ट सूचना या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे भ्रामक संदेशों पर भरोसा न करें. केवल जरूरत के अनुसार ही पेट्रोल, डीजल और गैस की खरीदारी करें ताकि अनावश्यक भीड़ और अफरा-तफरी की स्थिति न बने. उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं.

अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि अफवाह फैलाकर लोगों में भ्रम और भय पैदा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. ऐसे तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है शांति और संयम बनाए रखें, जिले में किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है.

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