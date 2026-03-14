ETV Bharat / state

बाड़मेर में गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें लोग - जिला रसद अधिकारी

बाड़मेर: मध्यपूर्व एशिया में युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच एलपीजी गैस सिलेंडरों की कमी चर्चाओं को विराम लगाते हुए बाड़मेर जिला रसद अधिकारी कंवराराम ने बताया कि बाड़मेर जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है. उन्होंने कहा कि आमजन को किसी प्रकार की चिंता अथवा घबराने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिले में गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा उपभोक्ताओं को नियमानुसार समय पर गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है.

औसत मांग से अधिक की गई आपूर्ति : उन्होंने बताया कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की औसत दैनिक मांग 3500 से 3800 सिलेंडरों के बीच रहती है. 12 मार्च 2026 को लगभग 3600 उपभोक्ताओं द्वारा गैस सिलेंडर की बुकिंग की गई, जिसके विरुद्ध 4350 गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की गई है. आपूर्ति के बाद भी जिले में गैस एजेंसियों के पास 13211 गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा रिफिलिंग प्लांट से मांग के अनुसार नियमित आपूर्ति प्राप्त हो रही है.

इसे भी पढ़ें: राजस्थान में गैस संकट गहराया: श्रीगंगानगर में एजेंसियों पर भीड़, अलवर में पुलिस के सामने लगी कतारें

शहरी में 25 दिन और ग्रामीण में 45 दिन बाद ही पुनः बुकिंग : उपभोक्ताओं की सुविधा एवं आपूर्ति व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है कि शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता गैस सिलेंडर प्राप्ति के 25 दिन बाद तथा ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता 45 दिन बाद ही पुनः बुकिंग कर सकेंगे. इससे गैस सिलेंडरों का संतुलित वितरण सुनिश्चित होगा और अनावश्यक अतिरिक्त बुकिंग पर रोक लगेगी.

अफवाहों से बचें, अनावश्यक बुकिंग न करें : सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही अफवाहों के कारण कई उपभोक्ताओं द्वारा एक साथ अधिक गैस सिलेंडरों की बुकिंग करवाई जा रही है, जिससे टोल फ्री नंबर और वेबसाइट पर तकनीकी दबाव की स्थिति बन रही है. जिला रसद विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आवश्यकता अनुसार ही गैस सिलेंडर की बुकिंग करें.

जिला कलेक्टर के निर्देश : जिला कलेक्टर टीना डाबी के निर्देशानुसार जिले में गैस आपूर्ति व्यवस्था की सतत निगरानी की जा रही है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गैस एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर नियमित समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध हो. इसके साथ ही गैस एजेंसियों का समय-समय पर निरीक्षण कर आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं.