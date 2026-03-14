बाड़मेर में गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें लोग - जिला रसद अधिकारी
बाड़मेर जिला रसद अधिकारी ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और सिलेंडर की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है.
Published : March 14, 2026 at 11:00 AM IST
बाड़मेर: मध्यपूर्व एशिया में युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच एलपीजी गैस सिलेंडरों की कमी चर्चाओं को विराम लगाते हुए बाड़मेर जिला रसद अधिकारी कंवराराम ने बताया कि बाड़मेर जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है. उन्होंने कहा कि आमजन को किसी प्रकार की चिंता अथवा घबराने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिले में गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा उपभोक्ताओं को नियमानुसार समय पर गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है.
औसत मांग से अधिक की गई आपूर्ति : उन्होंने बताया कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की औसत दैनिक मांग 3500 से 3800 सिलेंडरों के बीच रहती है. 12 मार्च 2026 को लगभग 3600 उपभोक्ताओं द्वारा गैस सिलेंडर की बुकिंग की गई, जिसके विरुद्ध 4350 गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की गई है. आपूर्ति के बाद भी जिले में गैस एजेंसियों के पास 13211 गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा रिफिलिंग प्लांट से मांग के अनुसार नियमित आपूर्ति प्राप्त हो रही है.
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शहरी में 25 दिन और ग्रामीण में 45 दिन बाद ही पुनः बुकिंग : उपभोक्ताओं की सुविधा एवं आपूर्ति व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है कि शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता गैस सिलेंडर प्राप्ति के 25 दिन बाद तथा ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता 45 दिन बाद ही पुनः बुकिंग कर सकेंगे. इससे गैस सिलेंडरों का संतुलित वितरण सुनिश्चित होगा और अनावश्यक अतिरिक्त बुकिंग पर रोक लगेगी.
अफवाहों से बचें, अनावश्यक बुकिंग न करें : सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही अफवाहों के कारण कई उपभोक्ताओं द्वारा एक साथ अधिक गैस सिलेंडरों की बुकिंग करवाई जा रही है, जिससे टोल फ्री नंबर और वेबसाइट पर तकनीकी दबाव की स्थिति बन रही है. जिला रसद विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आवश्यकता अनुसार ही गैस सिलेंडर की बुकिंग करें.
जिला कलेक्टर के निर्देश : जिला कलेक्टर टीना डाबी के निर्देशानुसार जिले में गैस आपूर्ति व्यवस्था की सतत निगरानी की जा रही है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गैस एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर नियमित समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध हो. इसके साथ ही गैस एजेंसियों का समय-समय पर निरीक्षण कर आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं.
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कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर प्रतिबंध : जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जिले में कॉमर्शियल गैस (19 किलोग्राम) सिलेंडरों की आपूर्ति अस्पतालों एवं शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर फिलहाल सरकार द्वारा प्रतिबंधित है. जिला प्रशासन ने आमजन से पुनः अपील की है कि जिले में गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है, अतः संयम रखें, अफवाहों से बचें और निर्धारित समयावधि के अनुसार ही गैस सिलेंडर की पुनः बुकिंग करवाएं.
बारां में रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई : बारां जिले में रसद विभाग ने एलपीजी सिलिंडर की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई स्थानों पर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान कुल 71 गैस सिलेंडर जब्त किए गए. कारवाई से खाद्य व्यवसाय से जुड़े छोटे दुकानदारों व होटल व्यवसायियों में हड़कंप मच गया. कारवाई बंद करने की मांग की लेकर शुक्रवार को होटल एवं कैटरिंग एसोसिएशन अतरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कारवाई में शिथिलता बरतने की मांग की.
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शुक्रवार को प्रवर्तन दल द्वारा कार्यवाही कर बारां में 12 सिलेंडर, अंता मे 7 सिलेंडर, मांगरोल 12 सिलेंडर एवं सीसवाली में 2 सिलेंडर, किशनगंज मे 7, सिलेंडर, शाहबाद मे 5 सिलेंडर, छबड़ा मे 4 सिलेंडर जप्त किए गए. साथ ही उपखंड अधिकारी छीपाबडौद द्वारा छीपाबड़ौद मे कारवाई कर 19 गैस सिलेंडर जप्त किए. साथ ही जिला रसद अधिकारी विश्वजीत सिंह ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिले मे घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता है तथा नियमित एलपीजी आपूर्ति प्राप्त हो रही है. आम उपभोक्ता अनावश्यक जमाखोरी न करें तथा गैस उपयोग में मितव्यतता बरतने तथा वैकल्पिक साधनों सोलर कुकर, इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हा इत्यादि का प्रयोग करें.