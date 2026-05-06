अगर आपका बच्चा भी मुंह खोलकर सोता है तो जान लें इसके नुकसान
ईएनटी विशेषज्ञ ने बताया कि मुंह से सांस लेने से बच्चे में चेहरे की बनावट के साथ कम सुनने की समस्या उत्पन्न हो सकती है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 6, 2026 at 8:00 AM IST
सरगुजा: अक्सर बच्चे सर्दी होने पर मुंह से सांस लेते हैं. इसके अलावा कई ऐसे भी बच्चे है जो कम उम्र से ही मुंह खोलकर सोते हैं या सांस लेते हैं. छोटी सी दिखने वाली आदत बच्चे के भविष्य के लिए गंभीर हो सकती है. हाल के मौसम में सरगुजा में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ी है. अंबिकापुर जिला अस्पताल के नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता ने ऐसे बच्चों का समय रहते इलाज कराने की सलाह दी है. वे कहते हैं कि ये सामान्य सी समस्या है जिसका समाधान भी आसान है, लेकिन अगर ये आदत लंबे समय तक रहती है तो बच्चे में चेहरे की बनावट के साथ साथ कम सुनने की समस्या भी हो सकती है.
सोते समय मुंह क्यों खुला रखते हैं बच्चे ?
डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता बताते हैं कि सर्दी होने पर बच्चे मुंह से सांस लेते हैं. मुंह से सांस लेने में बच्चों के डेवलपमेंट पर असर पड़ता है. चेहरे का आकार और विकास ज्यादा प्रभावित हो जाता है. बच्चा मुंह बंद करके सांस लेता है तो जो जीभ दांत पर प्रेशर डालती है जिससे उसकी बनावट प्रॉपर रूप से होती है. परंतु यदि मुंह खुला रहता है तो मुंह के चारों तरफ की मांसपेशी, जो मुंह को बंद करने के लिए सहायक होती है उसमें कमजोरी आ जाती है. इसका परिणाम है कि बच्चे का चेहरा लंबा हो जाता है. उसका तालू ज्यादा गहरा रहता है और बच्चे की सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है.
एडेनोइड संबंधित बीमारी
डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता आगे कहते हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले उत्तक को एडेनोइड कहते हैं, बार बार सर्दी खांसी होने से एडेनोइड में इनफेक्शन हो जाता है, जिससे कान से नाक की नली संक्रमित होती है. इससे बार बार नाक या गले में इनफेक्शन होता है. उत्तकों के टिश्यू में भी सूजन आ जाती है. जिसके कारण सुनने की क्षमता प्रभावित होती है. ऐसे बच्चे डल रहते हैं. जब उनको सुनाई नहीं देता है तो वो चीजों के प्रति कम रिएक्टिव रहते हैं और ऐसा लगता है कि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है.
बच्चा यदि मुंह खोल कर सांस ले रहा है तो क्या करें
डॉक्टर गुप्ता आगे कहते हैं कि मुंह खोलकर सोने वाले बच्चे एडेनोइड संबंधित बीमारी से ग्रसित है. यदि बच्चा रात को मुंह खोल के सांस लेता है, उसकी उम्र आठ साल से कम है तो ये गंभीर स्थिति है. तत्काल चिकित्सकीय सलाह या परामर्श लेना चाहिए.
क्या मौसम का भी पड़ता है असर
ईएनटी विशेषज्ञ बताते हैं कि गर्मी के मौसम में प्राय सर्दी, या नाक बंद की शिकायत कम रहती है. लेकिन ठंड के मौसम में ये ज्यादा देखने को मिलता है. लेकिन गर्मी के दिनों में ज्यादा एसी में रहने और ठंडे पेय और खाद्य पदार्थ खाने से दिक्कत हो सकती है.
सरगुजा में इस समस्या से ग्रसित बच्चों की संख्या
अंबिकापुर जिला अस्पताल के नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता ने बताया कि सरगुजा में महीने भर में 50 से ज्यादा मरीज इस बीमारी से ग्रस्ति मिले हैं. पिछले साल से इस बार 20 प्रतिशत मरीजों की संख्या बढ़ी है. रोजाना 3 से 5 मरीज इस समस्या के साथ ओपीडी पहुंच रहे हैं.