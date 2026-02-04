ETV Bharat / state

रिश्वत लेते अतिरिक्त तहसीलदार और पटवारी जांजगीर चांपा में गिरफ्तार, एसीबी टीम का एक्शन

जांजगीर चांपा: प्रदेश में धान खरीदी को लेकर पहले से ही सियासी बवाल मचा हुआ है. कांग्रेस के लगातार हो रहे प्रदर्शन के बाद कल ही सीएम ने धान खरीदी में 2 दिन का इजाफा किया है. इसी बीच पामगढ़ तहसील कार्यालय में ACB की टीम ने छापामार कार्रवाई की है. एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 35 हजार की रिश्वत लेते हुए अतिरिक्त तहसीलदार करूणा आहेर और पटवारी आयुष ध्रुव को रंगे हाथों पकड़ा है. दोनों को ACB ने हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है. पूछताछ के बाद दोनों को जिला न्यायालय पेश किया कर न्यायिक हिरासत मे भेज दिया गया है.

दरअसल, जिले के चोरभट्टी धान खरीदी केंद्र के प्रभारी रहे वीरेंद्र कौशिक ने, बिलासपुर के एंटी करप्शन ब्यूरो में अतिरिक्त तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ 40 हजार की रिश्वत मांगने की शिकायत की थी. रिश्वत मांगने के पीछे अतिरिक्त तहसीलदार और पटवारी द्वारा धान खरीदी केंद्र के भौतिक सत्यापन और टोकन काटने के मामले में गड़बड़ी होने पर जांच को उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंचाने का दावा किया गया था. इसके एवज में अतिरिक्त तहसीलदार और पटवारी दोनों ने रिश्वत मांगी थी. फरियादी ने इस बात की शिकायत एसीबी की टीम से की, जिसके बाद टीम ने दोनों को रंगेहाथों ट्रैप किया.

एसीबी टीम का एक्शन (ETV Bharat)

शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनके खरीदी केंद्र में कुछ गड़बड़ी मिली है. दबाव बनाकर चोरभट्ठी पटवारी ने पैसों की मांग की. मामला 40 हजार में तय हुआ. हमने मामले का सत्यान किया और आज हमने आरोपियों को ट्रैप किया. पटवारी आयुष कुमार तहसीलदार मैडम को गिरफ्तार किया है. जेल दाखिल की कार्रवाई की जाएगी. एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर शिकायत मिलने पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी: केशव नारायण आदित्य, इंस्पेक्टर, एसीबी, बिलासपुर

चोरभट्टी धान खरीदी केंद्र का मामला

जांच टीम ने बताया कि चोरभट्टी धान खरीदी केंद्र के प्रभारी रहे वीरेंद्र कौशिक से मिली जानकारी की सत्यता जांची और फिर बुधवार को आरोपियों को पकड़ने के लिए कैमिकल लगा नोटों का बंडल उनको दिया. पीड़ित ने जैसे ही 35 हजार की रकम सौंपी पहले से तैनात टीम ने तत्काल दोनों को पकड़ लिया.