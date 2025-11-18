ETV Bharat / state

यूपी में 3 ASP के ट्रांसफर; आलोक कुमार जायसवाल का तबादला निरस्त, अरुण कुमार बनाए गए फतेहगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक

यूपी में एएसपी के ट्रांसफर. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के 3 अपर पुलिस अधीक्षकों के स्थानांतरण का आदेश मंगलवार को जारी किया गया. इसके तहत आलोक कुमार जायसवाल का तबादला निरस्त कर दिया गया है. जबकि अरुण कुमार द्वितीय को फतेहगढ़ का अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. इसी कड़ी में जितेंद्र कुमार प्रथम को 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ का उपसेना नायक बनाया गया है. आदेश के तहत बीते दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल को अपर पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ के पद पर किए गए तबादले को निरस्त कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक कार्यालय की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक कार्यालय की तरफ से जारी आदेश. (Photo Credit; Director General of Police Office)