यूपी में 3 ASP के ट्रांसफर; आलोक कुमार जायसवाल का तबादला निरस्त, अरुण कुमार बनाए गए फतेहगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक
पुलिस भर्ती बोर्ड में ही बने रहेंगे आलोक कुमार, जितेंद्र कुमार प्रथम बने 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के उपसेना नायक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 1:09 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के 3 अपर पुलिस अधीक्षकों के स्थानांतरण का आदेश मंगलवार को जारी किया गया. इसके तहत आलोक कुमार जायसवाल का तबादला निरस्त कर दिया गया है. जबकि अरुण कुमार द्वितीय को फतेहगढ़ का अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. इसी कड़ी में जितेंद्र कुमार प्रथम को 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ का उपसेना नायक बनाया गया है.
आदेश के तहत बीते दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल को अपर पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ के पद पर किए गए तबादले को निरस्त कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक कार्यालय की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.
आदेश के अनुसार उपसेना नायक 32वीं वाहिनी पीएसी में तैनात अरुण कुमार द्वितीय को स्थानांतरित कर अपर पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) गोरखपुर में तैनात जितेंद्र कुमार प्रथम को 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ का उपसेना नायक बनाया गया है.
इससे पहले 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस में 23 IPS अफसरों का तबादला किया गया था. गोरखपुर-प्रयागराज-लखनऊ के ASP इधर से उधर कर दिए गए थे. IPS बीएस वीर कुमार को उप सेनानायक 47वीं वाहनी पीएसी, गाजियाबाद, IPS सच्चिदानंद को अपर पुलिस अधीक्षक एसएसएफ मुख्यालय लखनऊ में तैनाती दी गई थी.
IPS डॉ. संजय कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ से सीतापुर में उप सेनानायक 27वीं वाहिनी पीएसी में तैनाती दी गई थी. IPS सुबोध गौतम को अपर पुलिस अधीक्षक इटावा से हरदोई ट्रांसफर किया गया था. IPS नृपेंद्र को हरदोई से बनारस में नई तैनाती मिली थी.
