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नगरपालिका में पट्टा जारी करने के नाम पर भ्रष्टाचार की जांच करने एडिशन एसपी पहुंची नावां

एडिशन एसपी वंदना भाटी ने बताया कि जांच में सामने आया कि अधिकारियों ने मिलीभगत की और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पट्टे जारी किए थे. तत्कालीन टाउन प्लानर प्रिंस सैनी ने मौके पर खाली पड़े भूखंड और दुकानों को कागजों में आवासीय मकान बताकर झूठी रिपोर्ट पेश की थी. इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर तत्कालीन ईओ ने लाभार्थियों के पक्ष में पट्टे जारी कर दिए. आरोपी लाभार्थियों ने अपने वार्ड नंबर 8 के पुराने दस्तावेजों का उपयोग वार्ड नंबर 3 में स्थित विवादित भूखंडों का पट्टा लेने के लिए भी किया था.

कुचामन सिटी: डीडवाना कुचामन जिले के नावां नगरपालिका द्वारा बनाये गए एक भूखंड के पट्टे को फर्जी बताते हुए एसीबी में शिकायत की गई थी. जिसमें डीएलबी द्वारा मामले में कार्रवाई करने की स्वीकृति मिलने के बाद से ही एसीबी की जांच तेज हो गई है. मामले के अनुसार ब्यूरो ने तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी शिकेश कांकरिया, टाउन प्लानर प्रिंस सैनी, वरिष्ठ सहायक सुरेश मीणा और दो लाभार्थियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया है.

जांच में सामने आया कि पीड़ित महताब सिंह की पत्नी ने जिस भूखंड के लिए दिसंबर 2021 में आवेदन किया था, उसकी फाइल को अधिकारियों ने जानबूझकर पेंडिंग में छोड़ दिया और विपक्षी दल से साठ-गांठ उन्हें कब्जा दिला दिया. हालांकि नगरपालिका ने बाद में इन पट्टों को निरस्त कर दिया था, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सही ठहराते हुए लाभार्थियों की याचिकाएं खारिज कर दीं. फिलहाल एसीबी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजमेर वंदना भाटी पूरे मामले की जांच कर रही हैं. बता दें कि इससे पहले नागौर एसीबी की एएसपी कल्पना सोलंकी ने इस प्रकरण की प्राथमिक जांच की थी.

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उनकी जांच में सामने आया था कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान पट्टे के लिए आवेदन करने वालों की पत्रावली अधूरी छोड़कर अन्य लोगों को पट्टे जारी किए गए. जिन लोगों को पट्टा दिया गया, उनके पास उचित दस्तावेज भी नहीं थे और प्रक्रिया में नियमों का पालन भी नहीं किया गया था. बता दें कि शिकेश कांकरिया वर्तमान में कुचामन नगर परिषद आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं. नावां और जायल नगपलिका ईओ का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास है. आज एडिशन एसपी वंदना भाटी ने उपखण्ड कार्यालय पहुंच कर शहर का नजरि नक्शा देखा व जांच पड़ताल की. इसके बाद जिस भूखंड का पट्टा जारी किया गया था, उस का भी मौका निरीक्षण किया गया. पट्टा धारकों को अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई का नोटिस दिया गया.