उत्तराखंड में यहां लड़की के अपहरण मामले में दोषी को 7 साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना भी लगा

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के नानकमत्ता क्षेत्र में लड़की (तब नाबालिग) के अपहरण के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी कोर्ट ने दोषी को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. हालांकि, पॉक्सो एक्ट के आरोपों से आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया है.

22 अप्रैल 2023 को अचानक लापता हो गई थी लड़की: सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि नानकमत्ता कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 22 अप्रैल 2023 को पुलिस को एक तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी 17 साल की बेटी बिना बताए घर से लापता हो गई है. सूचना के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की.

लड़की को बहला फुसलाकर ले गया था गुरमीत: जांच के दौरान सामने आया कि नानकमत्ता के मूड़झाला निवासी गुरमीत सिंह उर्फ गित्तू लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लड़की को सकुशल बरामद कर लिया.