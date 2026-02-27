ETV Bharat / state

कोर्ट में दो मामलेः साथी के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप, अदालत ने किया बरी, अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह असफल रहा है.

ACQUITTED TWO PERSONS, MURDER OF THE HUSBAND
अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-5, महानगर द्वितीय. (ETV Bharat jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 27, 2026 at 8:28 PM IST

जयपुरः अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-5, महानगर द्वितीय ने साथी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के आरोप से पत्नी मंजू राठौड़ और पंकज शर्मा को दोषमुक्त कर दिया है. पीठासीन अधिकारी लोकेन्द्र सिंह शेखावत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह असफल रहा है कि आरोपियों ने शक्ति सिंह की हत्या की है. ऐसे में आरोपियों को दोषमुक्त किया जाता है. वहीं, अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 महानगर प्रथम ने तीन साल पहले शहर के निर्माण नगर इलाके में सिर पर गोली मारकर ममेरे भाई की हत्या करने वाले अभियुक्त विकास शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि 9 नवंबर, 2021 को करधनी थाने के पुलिस निरीक्षक बनवारी लाल मीना ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि फोन पर मिली सूचना पर निवारू के गोविंद नगर-11 में जाकर देखा तो एक व्यक्ति की बोरे में लाश मिली थी. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक महिला एवं पुरुष कुछ दिन पहले यह बोरा यहां फैंक कर गए हैं. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शव शक्ति सिंह का बताते हुए पंकज शर्मा और मृतक की पत्नी मंजू को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. अभियोजन पक्ष के अनुसार मंजू के संजय शर्मा से संबंध होने के चलते दोनों में झगड़ा होता था. ऐसे में मंजू ने पंकज के साथ मिलकर शक्ति सिंह को रास्ते से हटाया.

इसके लिए 2 नवंबर की रात मंजू ने शक्ति सिंह के सोने के बाद पंकज को बुलाया और उसने आकर रस्सी से शक्ति सिंह का गला घोट दिया और इस दौरान मंजू ने उसके पांव पकडे़. वहीं, एक दिन लाश को घर पर रखने के बाद मौका देखकर उसे बोरे में डालकर 4 नवंबर को सूनसान इलाके में फेंक दिया. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने हत्या का कोई पुख्ता कारण ही नहीं बताया. वहीं, अंतिम समय में साथ होने की भी साक्ष्य नहीं आई. जब्त रस्सी की जांच में त्वचा भी नहीं मिली. पुलिस ने मंजू पर अन्य व्यक्ति के साथ संबंध होना बताया, लेकिन अन्य व्यक्ति के बयान ही नहीं लिए. इसके अलावा मृतक की पुत्री, भाई एवं पिता ने अवैध संबंध होने से अनभिज्ञता जताई. बचाव पक्ष ने बताया कि लाश मिलने की सूचना देने वाली कमला से भी पूछताछ नहीं की गई. आरोपियों को हत्या जैसे गंभीर अपराध से मात्र कयास के आधार पर नहीं जोड़ा जा सकता हैं. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया है.

अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजाः अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 महानगर प्रथम ने तीन साल पहले शहर के निर्माण नगर इलाके में सिर पर गोली मारकर ममेरे भाई की हत्या करने वाले अभियुक्त विकास शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर नौ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी वीरेन्द्र प्रताप सिंह ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को सजा से दंडित किया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि मृतक के पिता नरेन्द्र कुमार शर्मा ने 12 जनवरी 2023 को पुलिस थाने में उसके बेटे की हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा कि उसका बेटा रविकांत गुड़गांव से किसी काम से जयपुर आया था. शाम 6.15 बजे उसके भांजे विकास की पत्नी का फोन आया कि रवि भैया घर पर आए हैं और कुछ घटना हो गई है, आप जल्द जयपुर आ जाओ.

इस पर वे रात को 10.15 बजे निर्माण नगर स्थित विकास के घर पहुंचे और वहां पर रविकांत को लहुलुहान व मृत अवस्था में पाया. तब पुलिस भी मौके पर थी और उन्होंने बताया कि रविकांत की मौत गोली लगने से हुई है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि जांच में सामने आया कि गोली करीब तीन फीट की दूरी से चलाई गई है. ऐसे में कोई भी व्यक्ति इतनी दूरी से अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या नहीं कर सकता. इसके अलावा अनुसंधान में मृतक रविकांत के बात करते समय गोली की आवाज मोबाइल में रिकॉर्ड होने का तथ्य आया है. हालांकि अभियोजन ने मोबाइल व उसमें हुई बातचीत परीक्षित नहीं कराई है, लेकिन इसका फायदा अभियुक्त को नहीं मिल सकता.

संपादक की पसंद

