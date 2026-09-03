ETV Bharat / state

हाथापाई के बाद मारी थी गोलीः जयपुर कोर्ट ने काम वाली महिला के कातिल को सुनाई उम्रकैद

बेटी के साथ कपड़े धोने गई महिला का शव आरोपी के किराए के कमरे में मिला था.

District and Sessions Court, Jaipur
जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर (ETV Jaipur file photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 3, 2026 at 5:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम 4, महानगर प्रथम ने महिला की हत्या के दोषी रामवीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ने घर में काम करने आने वाली महिला की गोली मारकर हत्या कर दी थी. वहीं, कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की लापरवाही के चलते रामवीर को आर्म्स एक्ट के आरोप से बरी कर दिया है.

पीठासीन अधिकारी विकास कुमार स्वामी ने अपने आदेश में कहा-आर्म्स एक्ट को लेकर डीसीपी दक्षिण ने अभियोजन स्वीकृति जारी की थी, लेकिन इस दस्तावेज को साबित करने के लिए डीसीपी, दक्षिण को अदालत में पेश नहीं किया गया. ऐसे में अभियोजन स्वीकृति को जांच अधिकारी की ओर से पेश करने मात्र से उसमें अंकित तथ्य साबित नहीं माने जा सकते.

पढ़ें: Jodhpur Crime : भाई को फोन कर राखी पर आने को कहा, रात में ही पति ने कर दी हत्या

काम पर गई थीं बहू-पोती: अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मुनेश कुमार गुप्ता ने अदालत को बताया- परिवादी प्रेमचंद ने 17 अगस्त, 2021 को मानसरोवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी पुत्रवधू सुमन और पोती नेहा दोपहर में कपड़ों की धुलाई का काम करने गई थीं. करीब पौने तीन बजे पुत्रवधू के फोन से उसके पोते के पास फोन आया कि सुमन की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है.

सूचना पर जब परिवादी थाने पहुंचे, तो पुलिस पोती नेहा से पूछताछ कर रही थी. नेहा ने बताया कि वे दोनों रामवीर के घर काम करने गई थीं. इस दौरान सुमन और रामवीर की किसी बात को लेकर हाथापाई हो गई और रामवीर ने पिस्टल से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

ये भी पढ़ें: प्रेमी ने ही की थी प्रेमिका का हत्या, 'दृश्यम' मूवी देख की थी प्लानिंग, 5 महीने बाद ऐसे खुला राज

आरोपी का बचाव रहा नाकाम: सुनवाई के दौरान अभियुक्त पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है. वह न तो मौके पर मौजूद था और न ही उसे घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया है. उसके किराए के कमरे से महिला का शव मिलने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि उसने हत्या की है. दोनों पक्षों की बहस और सबूतों को देखने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा और जुर्माने से दंडित किया.

TAGGED:

JAIPUR MURDER CASE COURT VERDICT
JAIPUR ARMS ACT CASE
JAIPUR ADDITIONAL SESSIONS COURT
MURDER OF A WOMAN
JAIPUR MURDER CASE COURT VERDICT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.