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हाथापाई के बाद मारी थी गोलीः जयपुर कोर्ट ने काम वाली महिला के कातिल को सुनाई उम्रकैद

जयपुर: अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम 4, महानगर प्रथम ने महिला की हत्या के दोषी रामवीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ने घर में काम करने आने वाली महिला की गोली मारकर हत्या कर दी थी. वहीं, कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की लापरवाही के चलते रामवीर को आर्म्स एक्ट के आरोप से बरी कर दिया है.

पीठासीन अधिकारी विकास कुमार स्वामी ने अपने आदेश में कहा-आर्म्स एक्ट को लेकर डीसीपी दक्षिण ने अभियोजन स्वीकृति जारी की थी, लेकिन इस दस्तावेज को साबित करने के लिए डीसीपी, दक्षिण को अदालत में पेश नहीं किया गया. ऐसे में अभियोजन स्वीकृति को जांच अधिकारी की ओर से पेश करने मात्र से उसमें अंकित तथ्य साबित नहीं माने जा सकते.

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काम पर गई थीं बहू-पोती: अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मुनेश कुमार गुप्ता ने अदालत को बताया- परिवादी प्रेमचंद ने 17 अगस्त, 2021 को मानसरोवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी पुत्रवधू सुमन और पोती नेहा दोपहर में कपड़ों की धुलाई का काम करने गई थीं. करीब पौने तीन बजे पुत्रवधू के फोन से उसके पोते के पास फोन आया कि सुमन की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है.