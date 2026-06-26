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रांची में मुहर्रम पर 6 हजार जवानों की तैनाती, पूरे राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जामताड़ा में सादगी एवं शांतिपूर्ण माहौल में मना मुहर्रम

रांची पुलिस ने मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. 6 हजार जवानों की तैनाती की गई है.

Tight security in Ranchi For Muharram
रांची में मुहर्रम से पहले कड़ी सुरक्षा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 26, 2026 at 5:30 PM IST

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रांची/जामताड़ा: झारखंड पुलिस मुख्यालय ने मुहर्रम को लेकर राज्यभर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. रांची समेत राज्य के सभी संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. इसके अलावा सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए जिलों में विशेष तैयारी की गई है.

विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश

दरअसल, 27 जून को झारखंड की राजधानी रांची सहित हर जिले में मुहर्रम का भव्य जुलूस निकाला जाएगा. राजधानी रांची में भी इसे लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि राजधानी में सुरक्षा के लिए 6000 जवानों की तैनाती की गई है.

Tight security in Ranchi For Muharram
रांची में मुहर्रम के लिए अलग अलग कंपनियां तैनात (Etv Bharat)

मुहर्रम के जुलूस को लेकर सुरक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है. पुलिस की टीम के द्वारा सभी रूटों का निर्धारण कर लिया गया है, जहां से मुहर्रम का जुलूस निकलेगा. रांची पुलिस के सीनियर अफसरों द्वारा खुद से ही जुलूस रूट का निरीक्षण किया गया.

समय का ध्यान रखने की अपील

रांची जिला प्रशासन की तरफ से अखाड़ाधारियों से अपील की गई है कि वे तय रुट से ही समय पर जुलूस निकाले और वापस लौटें. अखाड़ाधारियों को यह भी साफ निर्देश दिए गए हैं कि जुलूस में असामाजिक तत्व शामिल न हो, इसे लेकर सजग रहे. इसके साथ ही किसी भी तरह के खतरनाक कारनामें जुलूस में न हो, इसका भी सभी अखाड़ाधारी ध्यान रखें.

27 को निकलेगा जुलूस

रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि मुहर्रम को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है. बता दें कि रांची में मुहर्रम का जुलूस 27 जून को निकाला जाएगा. जुलूस में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है. सुरक्षा के मद्देनजर जिलेभर में 6 हजार अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जाएगी, इसमें जिला बल, जैप, रैफ, सैफ, आइआरबी आदि शामिल है. शहर में लगे सीसीटीवी कैमरा से पूरे जुलूस की निगरानी की जाएगी. जुलूस की मॉनेट्रिंग कंट्रोल रूम से होगी. इसके लिए कंट्रोल रूम में भी जवानों की तैनाती की गई है.

पुलिस मुख्यालय ने जारी किए दिशा-निर्देश

झारखंड पुलिस की ओर से भी राज्य के सभी जिलों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है. खासकर वैसी जगहों पर जहां पूर्व में सांप्रदायिक घटनाएं घटी है. जिनमें रांची, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो, गिरिडीह, लोहरदगा, हजारीबाग में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है. इन जिलों में विशेष सतर्कता बरतने का आदेश भी जिलों के एसपी को दिए गए हैं.

सोशल मीडिया पर निगरानी, हॉट स्पाट भी चिन्हित

असमाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाई जाए, इसके लिए सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया गया है कि वह इसकी निगरानी करें. किसी तरह की अफवाह फैले, तो तत्काल उसका सत्यापन करके आगे की कार्रवाई करें.

जामताड़ा में सादगी एवं शांतिपूर्ण माहौल में मना मुहर्रम

वहीं जामताड़ा में मुहर्रम जिला प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच सादगी के साथ मनाया गया. मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ताजिया निकाला. करतबबाजों ने तरह-तरह के करतब दिखाए.

सादगी एवं शांतिपूर्वक में मना मुहर्रम (Etv Bharat)

सादगी एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया मुहर्रम

मुहर्रम का त्यौहार जामताड़ा में काफी सादगी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया गया. प्रशासन के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा ताजिया निकाला गया. ताजिया के साथ जुलूस की शक्ल में भ्रमण किया, जिसमें तरह-तरह के कर्तव्य खिलाड़ियों ने दिखाए.

प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

मुहर्रम को लेकर प्रशासन द्वारा सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. जगह-जगह दंडाधिकारी एवं पुलिस बलों की तैनाती की गई थी ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो. जिले के एसपी और डीसी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे. इस दौरान नगर पंचायत द्वारा शरबत पानी की व्यवस्था की गई थी.

मुहर्रम को देखते हुए गर्मी में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पीने के पानी के लिए नगर पंचायत की ओर से शरबत और पानी की विशेष व्यवस्था की गई. जिसमें हिंदू धर्म के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने भागीदारी दिखाते हुए भाईचारा का परिचय दिया.

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