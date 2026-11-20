झारखंड में 108 एंबुलेंसकर्मियों की हड़ताल पर चाबी लेकर चले गए कर्मचारियों पर करें प्राथमिकी- अपर मुख्य सचिव
झारखंड सरकार स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 20, 2026 at 8:18 PM IST
रांची: झारखंड के अस्पतालों को निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित करने और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त अस्पताल उपलब्ध कराने की दिशा में भी पहल की जा रही है. इसके साथ ही साथ झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग मानव संसाधन के पुनर्गठन की तैयारी में जुट गया है.
इसके तहत अप्रचलित और अनुपयोगी पदों को समाप्त (सरेंडर) कर जरूरत के अनुरूप नए पदों का सृजन किया जाएगा. वहीं राज्य में 108 एंबुलेंसकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर अपना रुख साफ करते हुए अपर मुख्य सचिव एके सिंह ने कहा कि 108 एंबुलेंस सेवा को सुचारू रूप से जारी रखने की जिम्मेवारी 'सम्मान' एजेंसी की है. अपर मुख्य सचिव ने ऐसे सभी हड़ताली एम्बुलेंसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा है जो चाबी अपने पास लेकर चले गए हैं.
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक
रांची में शुक्रवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा ने की. इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के प्रबंध निदेशक शशि प्रकाश झा, नवनियुक्त आईएएस अधिकारी दीप्ति रोहिल्ला, डीआईसी डॉ. शोभना टोपो सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए.
इस बैठक में विभागीय मानव संसाधन की मौजूदा स्थिति, अनुपयोगी पदों, नए पदों की आवश्यकता और अस्पतालों के उन्नयन से संबंधित प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई. इसके अतिरिक्त अन्य अनुपयोगी पदों को सरेंडर करने का प्रस्ताव रखा गया. दूसरी ओर, स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों को देखते हुए नए पदों के सृजन का खाका भी प्रस्तुत किया गया.
इस बैठक में अस्पतालों को इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (आईपीएचएस) के मानकों के अनुरूप विकसित करने पर भी चर्चा हुई, इसके तहत स्वास्थ्य उपकेंद्रों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय अस्पताल और जिला अस्पतालों में आवश्यक मानव संसाधन की समीक्षा की गई.
47 CHC 50 बेडेड FRU में होंगे अपग्रेड
आज की बैठक में 47 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बेड वाले फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफआरयू) के रूप में उन्नत करने तथा 86 केंद्रों को 50 बेड वाले अनुमंडलीय अस्पताल/एफआरयू के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया. जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने और वहां जरूरी विशेषज्ञों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी विचार किया गया.
बैठक में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में एएनएम की उपलब्धता, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ नर्स की स्थिति तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत से संबंधित जिलावार आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए. जहां नियमित नियुक्तियों से तत्काल जरूरत पूरी करना संभव नहीं होगा, वहां आवश्यकता के आधार पर आउटसोर्सिंग के विकल्प पर भी विचार किया गया.
इस बैठक में अधिकारियों ने मानव संसाधन के बेहतर प्रबंधन, उपलब्ध कर्मियों के प्रभावी उपयोग और स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाओं के विस्तार को लेकर विभिन्न प्रस्तावों पर मंथन किया. प्रस्तावों के क्रियान्वयन से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने और आम लोगों को नजदीक में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है. हालांकि, प्रस्तुत आंकड़े और प्रस्ताव अभी विभागीय विचार-विमर्श का हिस्सा हैं.
108 एंबुलेंस हड़ताल पर सरकार सख्त
झारखंड में 108 एंबुलेंस चालकों की हड़ताल और उससे उत्पन्न स्थिति को लेकर अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, अजय कुमार सिंह ने आज अपने कार्यालय कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ समीक्षा बैठक की.
इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने जिलावार 108 एंबुलेंस की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने पूछा कि प्रत्येक जिले में 108 सेवा से जुड़ी कितनी एंबुलेंस संचालित हैं, सिविल सर्जन कार्यालय के पास कितने वाहन उपलब्ध हैं, कितनी एंबुलेंस बंद हैं और उनके बंद रहने के क्या कारण हैं. उन्होंने यह भी जानकारी ली कि हड़ताल पर गए चालकों ने एंबुलेंस की चाबियां संबंधित अधिकारियों को सौंप दी हैं या अपने साथ लेकर चले गए हैं.
अधिकतर जिलों से जानकारी दी गई कि हड़ताल काफी हद तक प्रभावी है और कई जगहों पर एंबुलेंस चालक वाहन की चाबियां लेकर चले गए हैं. इस पर अपर मुख्य सचिव ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि जिन चालकों ने एंबुलेंस की चाबियां अपने पास रखी हैं. उनके विरुद्ध सम्मान फाउंडेशन के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज कराई जाए, प्राथमिकी की प्रतिलिपि विभाग को भी उपलब्ध कराई जाए.
उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन जिलों में सभी एंबुलेंस चालक हड़ताल पर हैं, वहां वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्मान फाउंडेशन की होगी. यदि फाउंडेशन वैकल्पिक व्यवस्था करने में विफल रहता है तो उसके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जिला प्रशासन अपने स्तर से तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करे.
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर पड़ोसी जिलों से एंबुलेंस मंगाई जा सकती हैं. इसके अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल से भी एंबुलेंस की व्यवस्था की जा सकती है. इसके लिए होने वाले खर्च का वहन विभाग करेगा, उन्होंने स्पष्ट किया कि संसाधनों की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी और हर हाल में एंबुलेंस सेवाएं चालू रहनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि सम्मान फाउंडेशन या तो चालकों को उपलब्ध कराकर एंबुलेंस सेवा बहाल करे अथवा वैकल्पिक चालकों की व्यवस्था करे जो चालक काम पर लौटते हैं, उन्हें ही सेवा में रखा जाए और काम नहीं करने वाले चालकों को हटाने की कार्रवाई की जाए. जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया कि जरूरत के अनुसार वाहन किराये पर लेकर भी एंबुलेंस सेवा संचालित की जाए.
इस बैठक में कुछ जिलों से यह जानकारी भी सामने आई कि जिन चालकों ने एंबुलेंस की चाबियां अपने पास रखी हैं, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. कई स्थानों पर सिविल सर्जन कार्यालय के कर्मी थाने पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई में जुटे थे.
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सभी जिलों के नोडल पदाधिकारियों को अलर्ट रखा जाए, जो चालक वर्तमान में काम कर रहे हैं, उनके नाम और मोबाइल नंबर विभाग को उपलब्ध कराए जाएं, ताकि कंट्रोल रूम में उनकी जानकारी अपडेट की जा सके. उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में मरीजों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी को समय पर इलाज एवं आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
समीक्षा के दौरान लोहरदगा जिला से जानकारी दी गई कि वहां 108 सेवा से जुड़ी सभी एंबुलेंस संचालित हैं. वहीं पलामू जिले में छह चालक हड़ताल पर बताए गए, जबकि एक एंबुलेंस आउटसोर्सिंग के माध्यम से संचालित की जा रही है.
अपर मुख्य सचिव ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य सरकार इस मामले में कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के पक्ष में है. फिलहाल हड़ताल को लेकर किसी तरह की बातचीत नहीं होगी. जिला प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करे और सभी एंबुलेंस का संचालन हर हाल में जारी रखे.
उन्होंने सम्मान फाउंडेशन को निर्देश दिया कि जिन चालकों का वेतन बकाया है 24 घंटे के अंदर भुगतान कर सूचित किया जाए. साथ ही दोहराया कि एंबुलेंस सेवा किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए. मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को सुचारू रखने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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