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झारखंड में 108 एंबुलेंसकर्मियों की हड़ताल पर चाबी लेकर चले गए कर्मचारियों पर करें प्राथमिकी- अपर मुख्य सचिव

झारखंड सरकार स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण बैठक ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड के अस्पतालों को निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित करने और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त अस्पताल उपलब्ध कराने की दिशा में भी पहल की जा रही है. इसके साथ ही साथ झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग मानव संसाधन के पुनर्गठन की तैयारी में जुट गया है.

इसके तहत अप्रचलित और अनुपयोगी पदों को समाप्त (सरेंडर) कर जरूरत के अनुरूप नए पदों का सृजन किया जाएगा. वहीं राज्य में 108 एंबुलेंसकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर अपना रुख साफ करते हुए अपर मुख्य सचिव एके सिंह ने कहा कि 108 एंबुलेंस सेवा को सुचारू रूप से जारी रखने की जिम्मेवारी 'सम्मान' एजेंसी की है. अपर मुख्य सचिव ने ऐसे सभी हड़ताली एम्बुलेंसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा है जो चाबी अपने पास लेकर चले गए हैं.