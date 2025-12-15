ETV Bharat / state

अपर मुख्य सचिव ने की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक, सरकारी अस्पताल भवनों के कायाकल्प पर जोर

रांची में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई.

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 15, 2025 at 9:30 PM IST

रांची: राज्य के अपर मुख्य सचिव एके सिंह ने आज सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की. अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी सिविल सर्जन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे. इस समीक्षा बैठक में राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए कई अहम निर्देश दिए.

आज की बैठक में एनएचएम के एमडी शशि प्रकाश झा, अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज, संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला, डीआईसी सिद्धार्थ सान्याल सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे.

अस्पतालों के रंग-रोगन पर सख्त निर्देश

झारखंड के सरकारी अस्पताल संचालन एवं रखरखाव से जुड़े निर्देशों की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने सभी सिविल सर्जनों से उनके जिलों के अस्पतालों की रंग-रोगन की तस्वीरें मांगी. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि मार्च से पहले सभी जिला एवं डिविजनल अस्पतालों का रंग-रोगन पूरा कर लिया जाए तथा राज्य की वेबसाइट पर फोटो अपलोड किया जाए.

अपर मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की (ETV Bharat)

मशीनों की खरीद और डॉक्टरों की समीक्षा

समीक्षा बैठक में अस्पतालों में उपलब्ध मशीनों की स्थिति की समीक्षा की गई. अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि आवश्यक मशीनों की तत्काल खरीद सुनिश्चित की जाए. ब्लॉक एवं सीएचसी स्तर पर डॉक्टरों के कार्य का रिव्यू और उन्हें प्रेरित करने के निर्देश भी दिए गए. किसी भी समस्या से विभाग को अवगत कराने को कहा गया.

सदर अस्पतालों में मॉड्यूलर ओटी निर्माण तेज करने का आदेश

दूसरे एजेंडे में सदर अस्पतालों में मॉड्यूलर ओटी निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई. अपर मुख्य सचिव ने इसे शीघ्र पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि आगे चलकर सभी सदर अस्पताल मेडिकल कॉलेजों को ट्रांसफर किए जाएंगे. जिससे संचालन की जवाबदेही कॉलेजों पर होगी.

ट्रॉमा सेंटर और टेली आईसीयू पर बड़ा प्लान

समीक्षा बैठक में ट्रॉमा सेंटर और मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना की भी समीक्षा की गई. रिम्स के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. प्रदीप भट्टाचार्य ने ट्रॉमा सेंटर को लेकर अपने सुझाव रखे. बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई कि राज्य में 49 स्थानों पर ट्रॉमा सेंटर शुरू किए जाएंगे. जहां प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन और अत्याधुनिक लाइफ सेविंग मशीनें उपलब्ध होंगी.

इसके साथ ही हर जिले में 10 बेडेड आईसीयू और एक टेली आईसीयू स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है. डॉ. प्रदीप भट्टाचार्य ने बताया कि फिलहाल 5 स्थानों पर टेली आईसीयू के माध्यम से जांच की जा रही है. जिसका मूल्यांकन रांची रिम्स के डॉक्टर कर रहे हैं.

चलंत ग्राम क्लीनिक और आउटसोर्स कर्मियों की भी समीक्षा

इस बैठक में चलंत ग्राम क्लीनिक योजना तथा आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत कर्मियों से संबंधित अधियाचना की स्थिति का भी आकलन किया गया. इस दौरान अपर सचिव विद्यानंद शर्मा ‘पंकज’ ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से संबंधित सभी निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के एचएफआर एवं एचपीआर से जुड़े कार्यों तथा एबीडीएम इनेबल्ड एचएमआईएस के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की.

इसके साथ ही सी-डैक एवं बीएसएनएल द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई. इसके अतिरिक्त, अपर सचिव ने एबीडीएम के अंतर्गत हार्डवेयर एवं मैनपावर की स्थिति का आकलन भी किया. अपर सचिव ने पीएम-अभीम से संबंधित एजेंडे पर निर्देश देते हुए कहा कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपकरणों का सत्यापन शीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिए.

इसके साथ ही उन्होंने आईपीएचएल एवं बीपीएचयू की स्थिति की जानकारी ली तथा पीएम-अभीम के व्यय (एक्सपेंडिचर) पर भी चर्चा की. अपर सचिव ने दंत चिकित्सकों के योगदान की स्थिति एवं चिकित्सा पदाधिकारी तथा विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के पदस्थापन की पुष्टि के लिए प्रेषित विवरणी की अद्यतन स्थिति मांगी. इसके अतिरिक्त, उन्होंने न्यायालय में चल रहे मामलों की स्थिति का भी आकलन किया.

राज्य सरकार, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और सुलभ बनाने के लिए अस्पतालों के कायाकल्प, आधुनिक सुविधाओं और मानव संसाधन को मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है.

