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झासा-आईएमए सहित विभिन्न संगठन के प्रतिनिधियों से एसीएस (हेल्थ) ने की वार्ता, पूजा के दौरान कार्य बहिष्कार टलने की संभावना

अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में बैठक (रांची) ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड में डॉक्टरों के प्रस्तावित राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के बीच सोमवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई. जिसमें झासा, आईएमए समेत 10 चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए.

अपर मुख्य सचिव के कार्यालय कक्ष में हुई इस बैठक में चिकित्सकों की विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई. वार्ता का रुख सकारात्मक रहा और कई मुद्दों पर सहमति बनने की बात सामने आई. ऐसे में पूजा के दौरान डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार को टालने की उम्मीद बढ़ी है, ताकि आम लोगों के स्वास्थ्य और इलाज पर इसका प्रतिकूल असर नहीं पड़े.