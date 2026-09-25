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झारखंड के 100 सीएचसी को अपग्रेड करने की तैयारी, 600 अतिरिक्त डॉक्टरों की होगी जरूरत

बैठक करते स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ( ईटीवी भारत )