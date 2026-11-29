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गाजियाबाद: अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने किया जिले का दौरा, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों का लिया जायजा

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह का गाजियाबाद दौरा ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह रविवार को गाजियाबाद के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार एम. के साथ कई क्षेत्रों में जाकर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बूथ स्तरीय अधिकारियों की ओर से किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया और स्थानीय निवासियों से भी मतदाता सूची के संबंध में संवाद किया. निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अंजनी सिंह और जिला सूचना अधिकारी योगेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे.

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित रिवर हाइट सोसाइटी पहुंचकर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बूथ लेवल अधिकारियों के अभिलेखों की बारीकी से जांच की और उनसे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत रूप से जानकारी ली. इस दौरान अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से मौके पर मौजूद स्थानीय निवासियों से भी इस संबंध में फीडबैक लिया गया.