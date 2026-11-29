गाजियाबाद: अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने किया जिले का दौरा, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों का लिया जायजा
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह रविवार को गाजियाबाद के दौरे पर रहे और उन्होंने एसआईआर के कार्यों का जायजा लिया.
Published : November 29, 2026 at 9:20 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह रविवार को गाजियाबाद के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार एम. के साथ कई क्षेत्रों में जाकर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने बूथ स्तरीय अधिकारियों की ओर से किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया और स्थानीय निवासियों से भी मतदाता सूची के संबंध में संवाद किया. निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अंजनी सिंह और जिला सूचना अधिकारी योगेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे.
गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित रिवर हाइट सोसाइटी पहुंचकर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बूथ लेवल अधिकारियों के अभिलेखों की बारीकी से जांच की और उनसे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत रूप से जानकारी ली. इस दौरान अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से मौके पर मौजूद स्थानीय निवासियों से भी इस संबंध में फीडबैक लिया गया.
मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वह अपने मताधिकार के महत्व को समझें और अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहते हुए मतदाता सूची में अपना नाम जरूर दर्ज कराएं, ताकि भविष्य में अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें.
अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के पदाधिकारी के साथ बैठक
रिवर हाइट सोसाइटी के AOA अध्यक्ष सुबोध त्यागी ने कहा, जिलाधिकारी की ओर से मतदाता सूची में पात्र लोगों के नाम जुड़वाने के लिए सभी अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के पदाधिकारी के साथ बैठक की गई थी. बैठक में दिए गए निर्देशों का शत प्रतिशत धरातल पर पालन कराने का प्रयास किया जा रहा है और उसी का परिणाम है कि अधिक से अधिक लोग अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा रहे हैं. शनिवार और रविवार को सोसाइटी में डोर टू डोर अभियान चलाकर लोगों को मतदाता सूची के संबंध में जागरूक किया गया, ताकि यह सुनिश्चित करें किया जा सके कि सोसाइटी में रहने वाले प्रत्येक पात्र व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम दर्ज हो.
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