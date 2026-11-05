दीपावली-छठ पर यात्रियों को बड़ी राहत, वाराणसी से चलेंगी अतिरिक्त बसें, सबसे अधिक गोरखपुर रूट पर लगाई गईं बसें
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी परिक्षेत्र से 12 दिनों तक 185 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 7:53 PM IST
वाराणसी : त्योहार में घर जाने वाले लोगों को इस बार बसों की कमी के कारण परेशान नहीं होना पड़ेगा. दीपावली और छठ महापर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए योगी सरकार ने परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी की है. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी परिक्षेत्र से 12 दिनों तक 185 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा. इससे सामान्य दिनों में चलने वाली 146 बसों के मुकाबले अब कुल 331 बसें यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उपलब्ध रहेंगी.
त्योहारों के दौरान दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज जैसे प्रमुख मार्गों पर यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है. इसे ध्यान में रखते हुए इन रूटों पर अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं. वाराणसी-गोरखपुर मार्ग पर सबसे अधिक 72 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है. वहीं वाराणसी-लखनऊ मार्ग पर 31, गाजीपुर-लखनऊ-कानपुर मार्ग पर 25 और वाराणसी-कानपुर मार्ग पर 13 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी.
इसके अलावा अन्य प्रमुख मार्गों पर भी बसों की संख्या बढ़ाई गई है. इस बार गाजीपुर और जौनपुर के यात्रियों के लिए एक खास सुविधा भी शुरू की जा रही है. अब तक इन जिलों से दिल्ली के लिए नियमित बस सेवा उपलब्ध नहीं थी. छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए गाजीपुर से एक और जौनपुर से दो अतिरिक्त बीएस-6 बसें चलाई जाएंगी. इससे दोनों जिलों के लोगों को दिल्ली पहुंचने के लिए सीधी बस सेवा का विकल्प मिलेगा.
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडेय ने बताया कि सामान्य दिनों में वाराणसी परिक्षेत्र से 146 बसों का संचालन किया जाता है. दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होती है. इसी को देखते हुए 185 अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं. उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर बसों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे, ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो.
यात्रियों को केवल बसों की उपलब्धता ही नहीं, बल्कि स्टेशन पर जरूरी सहायता भी मिलेगी. वाराणसी के चौधरी चरण सिंह अंतरराज्यीय बस स्टेशन (कैंट) पर 24 घंटे शिफ्टवार कर्मचारियों की तैनाती की गई है. ये कर्मचारी यात्रियों को बसों में बैठाने, विभिन्न मार्गों की जानकारी देने और अन्य आवश्यक सुविधाओं में सहयोग करेंगे.
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