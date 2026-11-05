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दीपावली-छठ पर यात्रियों को बड़ी राहत, वाराणसी से चलेंगी अतिरिक्त बसें, सबसे अधिक गोरखपुर रूट पर लगाई गईं बसें

वाराणसी से चलेंगी अतिरिक्त बसें. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : त्योहार में घर जाने वाले लोगों को इस बार बसों की कमी के कारण परेशान नहीं होना पड़ेगा. दीपावली और छठ महापर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए योगी सरकार ने परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी की है. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी परिक्षेत्र से 12 दिनों तक 185 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा. इससे सामान्य दिनों में चलने वाली 146 बसों के मुकाबले अब कुल 331 बसें यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उपलब्ध रहेंगी.

त्योहारों के दौरान दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज जैसे प्रमुख मार्गों पर यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है. इसे ध्यान में रखते हुए इन रूटों पर अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं. वाराणसी-गोरखपुर मार्ग पर सबसे अधिक 72 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है. वहीं वाराणसी-लखनऊ मार्ग पर 31, गाजीपुर-लखनऊ-कानपुर मार्ग पर 25 और वाराणसी-कानपुर मार्ग पर 13 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी.