भूमि अधिग्रहण मामले में बड़ा फैसला, मुआवजे पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि पर बनता है ब्याज का हक
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत ने ये फैसला दिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 9:58 PM IST
शिमला: भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता सोलेशियम पर ब्याज पाने का हकदार है. उल्लेखनीय है कि मुआवजे पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि को सोलेशियम कहा जाता है. हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता सोलेशियम यानी मुआवजे पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि) पर ब्याज पाने का पूर्ण हकदार है.
मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सरकार किसी की जमीन का अधिग्रहण करती है तो जमीन मालिक को मिलने वाले मुख्य मुआवजे और अतिरिक्त सोलेशियम राशि ही नहीं, बल्कि प्रभावित व्यक्ति उस पर मिलने वाले ब्याज का भी हकदार है. अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में जमीन मालिक का सोलेशियम पर ब्याज का पूरा अधिकार बनता है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत ने ये फैसला दिया है.
न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने अपने फैसले में केंद्र सरकार और अन्य उत्तरदाताओं को आदेश जारी किया है कि वे ब्याज सहित बढ़ी हुई मुआवजा राशि आठ हफ्ते के अंतराल के भीतर अदालत की रजिस्ट्री में जमा करवाएं. इस संदर्भ में टेकराम नामक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. अदालत ने टेकराम की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए उपरोक्त आदेश जारी किए हैं.
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या याचिकाकर्ता भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत सोलेशियम की राशि पर ब्याज पाने का हकदार है या नहीं? इस सवाल पर न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यह मुद्दा अब विवादित नहीं रह गया है और विवादित है भी नहीं. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुंदर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले को इस संदर्भ में देखना चाहिए. हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले का हवाला देते हुए दोहराया कि सोलेशियन पर ब्याज देय है. यानी सोलेशियम पर ब्याज का हक बनता है. इसके साथ ही तय रकम आठ हफ्ते में अदालत की रजिस्ट्री में जमा करवाने के आदेश जारी करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया.
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