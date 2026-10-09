ETV Bharat / state

भूमि अधिग्रहण मामले में बड़ा फैसला, मुआवजे पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि पर बनता है ब्याज का हक

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV BHARAT )

शिमला: भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता सोलेशियम पर ब्याज पाने का हकदार है. उल्लेखनीय है कि मुआवजे पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि को सोलेशियम कहा जाता है. हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता सोलेशियम यानी मुआवजे पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि) पर ब्याज पाने का पूर्ण हकदार है.

मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा कि अगर सरकार किसी की जमीन का अधिग्रहण करती है तो जमीन मालिक को मिलने वाले मुख्य मुआवजे और अतिरिक्त सोलेशियम राशि ही नहीं, बल्कि प्रभावित व्यक्ति उस पर मिलने वाले ब्याज का भी हकदार है. अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में जमीन मालिक का सोलेशियम पर ब्याज का पूरा अधिकार बनता है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत ने ये फैसला दिया है.