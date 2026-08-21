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उत्तराखंड के सभी जिलों में खुलेगी एडिक्शन ट्रीटमेंट यूनिट, मनोचिकित्सक करेंगे काउंसलिंग

देहरादून: उत्तराखंड में लगातार नशे का कारोबार और नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है. जिसको देखते हुए प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्र भी उसी क्रम में बढ़ते जा रहे हैं. उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन करने के साथ ही नशा मुक्ति केंद्रों पर लगाम लगा रही है. वहीं, दूसरी ओर मरीजों की काउंसलिंग और उनके इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग, एडिक्शन ट्रीटमेंट यूनिट शुरू करने का निर्णय लिया है.

प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों के साथ ही 22 उप जिला अस्पतालों में एटीयू तैयार की जाएगी. जहां पर मरीजों के इलाज के साथ ही उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी. जिससे मरीजों को नशा मुक्ति के प्रति प्रेरित करते हुए एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ाया जा सके. उत्तराखंड में वर्तमान समय नशा मुक्ति केंद्रों की स्थिति क्या है? एडिक्शन ट्रीटमेंट यूनिट को लेकर विभाग की क्या है रणनीति? आइये जानते हैं...

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति और नशे के कारोबार को रोकने के लिए एक समेकित स्वास्थ्य-केन्द्रित रणनीति अपनाने का निर्णय लिया है. स्वास्थ्य विभाग ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन के बाद अब प्रदेश के सभी 13 जिला चिकित्सालयों और 22 उप-जिला अस्पतालों में एडिक्शन ट्रीटमेंट यूनिट (ATU) स्थापित करने जा रहा है. एडिक्शन ट्रीटमेंट यूनिट में मरीजों का चिकित्सा उपचार ही नहीं, बल्कि नियमित काउंसलिंग, पुनर्वास और इलाज में बाद देखभाल की व्यवस्था की जाएंगी. जिससे सरकारी अस्पतालों में नशे की गिरफ्त में फंसे मरीजों की काउंसलिंग कर उनके नशे से दूर किया जा सके.

इसके पीछे एक पहलू ये भी है कि वर्तमान समय में प्रदेश भर में संचालित गैर सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती होने वाले मरीज का बेहतर ख्याल नहीं रखा जाता है. इससे पहले भी नशा मुक्ति केंद्रों में मारपीट या अत्याचार के कई मामले की सामने आ चुके हैं. जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ऐसे मरीजों को मानकीकृत चिकित्सा एवं मनोचिकित्सा प्रदान करने का निर्णय लिया है. वर्तमान समय में सेलाकुई में एक 10 बेड का नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहा है. इसके अलावा प्रदेश के 35 सरकारी अस्पतालों में नशा मुक्ति यूनिट यानी एडिक्शन ट्रीटमेंट यूनिट संचालित करने का निर्णय लिया है. जिसके लिए इन 35 अस्पतालों को दो श्रेणी यानी एटीयू- A और एटीयू- B में बांटा गया है.

एटीयू- A में प्रदेश के पांच जिला अस्पतालों को शामिल किया गया है. इन अस्पतालों में 10-10 बेड का एडिक्शन ट्रीटमेंट यूनिट बनाया जाएगा. इसके अलावा, इन अस्पतालों में मनोचिकित्सक भी उपलब्ध होंगे. ऐसे में जब कोई मरीज नशे से मुक्त होने के लिए इस यूनिट में आएंगे तो उस मरीज को शुरुआती 30 दिनों तक काउंसलिंग के साथ ही चिकित्सा से उपचार मनोचिकित्सा की ओर से की जाएगी.

एटीयू- A श्रेणी में रखें गए अस्पतालों में जिला अस्पताल देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल और उधम सिंह नगर शामिल है. इसी तरह, एटीयू- B में प्रदेश के 8 जिला अस्पतालों के साथ ही 22 उप जिला अस्पतालों को शामिल किया गया है. जहाँ पर 5-5 बेड का एडिक्शन ट्रीटमेंट यूनिट बनाया जाएगा. इन अस्पतालों में मनोचिकित्सक नहीं होंगे लेकिन फिजिशियन शुरुआती ट्रीटमेंट करने के बाद उन्हें एडिक्शन ट्रीटमेंट यूनिट- A के लिए रेफर कर देंगे.