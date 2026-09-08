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रील देखने की लत में रियल लाइफ हुई खत्म, पहले तोड़ा फोन फिर उठाया ये घातक कदम

ग्राम केराकछार में खाना खाते वक्त 52 साल की महिला रील देखने में बिजी थी. तभी मोबाइल का नेटवर्क थोड़ी देर के लिए बंद हो गया. इस बात से नाराज महिला ने आव देखा न ताव अपना मोबाइल फोन जमीन पर दे मारा. मोबाइल टूटने के बाद भी महिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने अपनी जान दे दी. करतला पुलिस ने बताया कि घटना 5 सितंबर की है. पड़ोसियों और परिवार वालों के मुताबिक महिला छत्तीसगढ़ी भाषा में बने रील देखने की शौकीन थी और अपना ज्यादातर वक्त रील देखने में बिताती थी.

कोरबा: रील्स देखने का नशा तेजी से लोगों में बढ़ता जा रहा है. कुछ लोग अपना कामकाज छोड़कर रील्स बनाने और देखने में जुटे रहते हैं. रील्स देखना और बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम अगर अपना काम छोड़कर रील्स बनाने और देखने में जुट जाएं तो जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, वो प्रभावित होती है. रील्स देखने का नशा सबसे ज्यादा युवाओं पर तेजी से हावी होता जा रहा है. अकेलेपन को दूर करने के लिए हर उम्र के लोग भी घंटों मोबाइल पर वक्त रील्स देखने में बिता रहे हैं. करतला में एक ऐसा ही मामला सामने आया है.

करतला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ​मृतका मंगलो बाई सारथी, उम्र 52 साल वारदात वाले दिन घर पर मोबाइल में रील्स देख रही थी. तभी ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल का नेटवर्क मौसम की वजह से बार-बार फेल होने लगा और इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर हो गई. नेटवर्क की इस समस्या के कारण रील रुक-रुककर चल रही थी, स्क्रॉल करने में महिला को दिक्कत हुई. जिससे महिला बेहद गुस्से में आ गई. गुस्से में आकर महिला ने पहले तो अपना मोबाइल जमीन पर पटककर तोड़ दिया, इसके बाद भी जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब उसने कमरे में जाकर जहरीला पदार्थ पी लिया.

मां को जमीन पर तड़पते सबसे पहले बेटी ने देखा

​घटना के समय मृतका का पति मजदूरी करने बाहर गया हुआ था. वहीं, महिला की 17 वर्षीय बेटी घर पर ही मौजूद थी. जहरीला पदार्थ पीने के बाद जब महिला की तबीयत बिगड़ी और वह दर्द से तड़पने लगी, तब बेटी की नजर उस पर पड़ी. बेटी के शोर मचाने पर परिवार के अन्य सदस्य वहां पहुंचे. कहा तो ये भी जा रहा है कि महिला को तड़पते देख कुछ लोगों ने अंधविश्वास में पड़कर उसे गोबर पानी में घोलकर पिला दिया, जिससे महिला की हालत और बिगड़ गई.

पुलिस सहायता केंद्र, मेडिकल कॉलेज अस्पताल से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि मंगलो बाई नाम की एक महिला ने जान दे दी है. महिला को पहले पीएचसी करतला ले जाया गया और फिर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया जहां उसकी मौत हो गई. पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि महिला खाना खाते वक्त रील देख रही थी, तभी मोबाइल का नेटवर्क बाधित हुआ और उसने अपना फोन गुस्से में तोड़ दिया. इसके बाद उसने जहरीला पदार्थ पी लिया. परिजन उसे लेकर अस्पताल गए लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई: प्रतीक चतुर्वेदी, सीएसपी कोरबा

पीएचसी से किया गया रेफर, मेडिकल कॉलेज में हो गई मौत

महिला की हालत बिगड़ने के बाद परिजन तुरंत उसे करतला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा रेफर कर दिया. अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार की शाम को महिला की मौत हो गई. महिला की मौत के बाद, जब उसके जान देने की वजह सामने आई तो गांव वाले भी आश्चर्यचकित हो गए. लोग ये चर्चा करने लगे हैं कि क्या ऐसे भी कोई घातक कदम इस तरह की बातों पर उठाता है. करतला पुलिस का कहना है कि वो पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

महिला की मौत से गम में परिवार

​मृतका के परिवार में पति प्रेमलाल सारथी, एक 22 वर्षीय बेटा और 17 वर्षीय बेटी है, जो उनके साथ रहते थे. वहीं उनका बड़ा, 24 वर्षीय बेटा विवाहित है, जो कोरबा जिला मुख्यालय में रहता है. परिजनों ने यह भी बताया कि घर में किसी भी प्रकार का कोई आपसी विवाद नहीं था.

मोबाइल की लत से बचने के उपाए

बच्चों को फोन से दूर रखें

परिवार के लोग एक दूसरे साथ टाइम बिताएं

परिवार के लोग जब आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो अकेलापन फील नहीं होगा

बच्चों को मोबाइल फोन देखने के लिए नहीं दें

अपनी दिनचर्या में काम के हिस्से को बढ़ाएं

खुद को कामों में बिजी रखें

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