'बच्चों और किशोरों का शोषण रोकने के लिए गठित होगी टास्क फोर्स'

एडीसी शिमला दिव्यांशु सिंघल ने कहा, "शिमला जिले में बाल मजदूरी को रोकने के लिए बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के नियमों का पालन सख्ती से होना चाहिए. ये अधिनियम बच्चों और किशोरों के शोषण को रोकने के लिए बनाया गया एक कानून है, जिसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में लगाने पर रोक है. इसके अलावा यह 14 से 18 साल के बच्चों और किशोरों की कार्य परिस्थितियों को भी नियंत्रित करता है."

शिमला: जिला शिमला में बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई. एडीसी शिमला दिव्यांशु सिंघल की अध्यक्षता में ये बैठक शनिवार को आयोजित की गई. एडीसी शिमला दिव्यांशु सिंघल ने बैठक में कहा कि बच्चों और किशोरों का शोषण रोकने के लिए सभी उपमंडल स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा. इस टास्क फोर्स के जरिए अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा.

बैठक में फैसला लिया गया कि श्रम विभाग हर महीने डीसी ऑफिस में सूचना देगा कि बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के के तहत एक महीने में कितने निरीक्षण किए गए. एडीसी शिमला ने कहा कि जिले में किसी भी संस्थान में कोई बच्चा या किशोर नियमों के विरुद्ध काम करता हुए नहीं पाया जाना चाहिए. ये दंडनीय अपराध है. इस अपराध के तहत दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है.

संस्थानों का हो नियमित निरीक्षण

एडीसी शिमला दिव्यांशु सिंघल ने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि वे जिला टास्क फोर्स की टीम का शेड्यूल बनाकर नियमित रूप से जिले में संस्थानों का निरीक्षण करें. उन्होंने कहा कि आम जन को बाल मजदूरी के बारे में जागरूक करने की जरूरत है, ताकि नियमों का उल्लंघन होने पर तुरंत सूचना प्राप्त हो सके. उन्होंने कहा कि कहीं बच्चे मां बाप के डर से बाल मजदूरी तो नहीं कर रहा है, इस तरह के मामलों को संजीदगी से देखा जाना चाहिए. मां बाप और बच्चों को जागरूक करना जरूरी है. बच्चों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए.