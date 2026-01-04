ETV Bharat / state

'बच्चों और किशोरों का शोषण रोकने के लिए गठित होगी टास्क फोर्स'

बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत सभी उपमंडलों में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा.

Task force to prevent children and adolescents exploitation
शिमला जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 4, 2026 at 2:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: जिला शिमला में बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई. एडीसी शिमला दिव्यांशु सिंघल की अध्यक्षता में ये बैठक शनिवार को आयोजित की गई. एडीसी शिमला दिव्यांशु सिंघल ने बैठक में कहा कि बच्चों और किशोरों का शोषण रोकने के लिए सभी उपमंडल स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा. इस टास्क फोर्स के जरिए अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा.

एडीसी शिमला दिव्यांशु सिंघल ने कहा, "शिमला जिले में बाल मजदूरी को रोकने के लिए बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के नियमों का पालन सख्ती से होना चाहिए. ये अधिनियम बच्चों और किशोरों के शोषण को रोकने के लिए बनाया गया एक कानून है, जिसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में लगाने पर रोक है. इसके अलावा यह 14 से 18 साल के बच्चों और किशोरों की कार्य परिस्थितियों को भी नियंत्रित करता है."

बैठक में फैसला लिया गया कि श्रम विभाग हर महीने डीसी ऑफिस में सूचना देगा कि बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के के तहत एक महीने में कितने निरीक्षण किए गए. एडीसी शिमला ने कहा कि जिले में किसी भी संस्थान में कोई बच्चा या किशोर नियमों के विरुद्ध काम करता हुए नहीं पाया जाना चाहिए. ये दंडनीय अपराध है. इस अपराध के तहत दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है.

संस्थानों का हो नियमित निरीक्षण

एडीसी शिमला दिव्यांशु सिंघल ने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि वे जिला टास्क फोर्स की टीम का शेड्यूल बनाकर नियमित रूप से जिले में संस्थानों का निरीक्षण करें. उन्होंने कहा कि आम जन को बाल मजदूरी के बारे में जागरूक करने की जरूरत है, ताकि नियमों का उल्लंघन होने पर तुरंत सूचना प्राप्त हो सके. उन्होंने कहा कि कहीं बच्चे मां बाप के डर से बाल मजदूरी तो नहीं कर रहा है, इस तरह के मामलों को संजीदगी से देखा जाना चाहिए. मां बाप और बच्चों को जागरूक करना जरूरी है. बच्चों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए.

इस मौके पर एडीएम कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा ने कहा कि "14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हर हाल में स्कूल में होने चाहिए. बाल मजदूरी किसी भी सूरत पर स्वीकार नहीं है. शिमला शहर में रिज माल रोड़, लोअर बाजार में बच्चे लोगों को सामान बेचते देखे जाते हैं, ऐसी घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई की जाए."

ये भी पढ़ें: अपना विद्यालय-हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम में CM सुक्खू ने सभी DC से मांगी ये रिपोर्ट

TAGGED:

ADC SHIMLA DIVYANSHU SINGAL
TASK FORCE FOR CHILDREN
CHILD AND ADOLESCENT LABOUR ACT
बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम
CHILDREN ADOLESCENTS EXPLOITATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.