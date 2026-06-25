अब मिलावट पड़ेगी महंगी: भिवानी में मिलावटखोरों पर प्रशासन का बड़ा हमला, 200 मामलों में 50 लाख से ज्यादा जुर्माना
भिवानी में एडीसी दीपक करवा ने 200 लंबित मिलावट मामलों में 50 लाख से अधिक जुर्माना लगाकर सख्त कार्रवाई की.
Published : June 25, 2026 at 1:05 PM IST
भिवानी: भिवानी में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर पहली बार प्रशासन ने बड़ी आर्थिक कार्रवाई की है. अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबूलाल करवा ने तीन से चार वर्षों से लंबित पड़े फूड सेफ्टी मामलों की सुनवाई पूरी करते हुए 200 से अधिक मामलों में 50 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है. इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है. खास बात यह है कि कार्रवाई की जद में शहर की कुछ ऐसी प्रतिष्ठित दुकानें भी आई हैं, जिनकी गुणवत्ता को लेकर लंबे समय से अच्छी पहचान रही है.
त्योहारों पर बढ़ती मिलावट पर प्रशासन की सख्ती: त्योहारों के दौरान मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के साथ मिलावट की शिकायतें भी सामने आती रही हैं. अब तक विभाग केवल सैंपल लेने तक सीमित रहता था, लेकिन प्रशासन ने इस बार लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर आर्थिक कार्रवाई की है. इसका उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर प्रभावी अंकुश लगाना है.
पनीर, मिठाई, घी और तेल के सबसे ज्यादा मामले: मीडिया से बातचीत के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबूलाल करवा ने कहा कि, "जो मामले वर्षों से लंबित थे, उनमें पनीर, मिठाई, देशी घी और वेजिटेबल ऑयल में मिलावट के सबसे अधिक केस सामने आए. इसके अलावा बिना रजिस्ट्रेशन कारोबार करने और फूड सेफ्टी लाइसेंस नहीं लेने के मामले भी बड़ी संख्या में मिले. वहीं कई मामलों में मिस ब्रांडिंग पाई गई, जिसमें पैकेट पर बैच नंबर, निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि जैसी जरूरी जानकारी नहीं दी गई थी."
"चंद पैसों के लालच में लोगों की जान जोखिम में न डालें": दीपक बाबूलाल करवा ने खाद्य कारोबारियों से अपील करते हुए कहा कि, "चंद पैसों के लालच में लोगों की जान जोखिम में न डालें. मिलावटी खाद्य पदार्थों का असर केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव छोड़ता है. प्रशासन आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रखेगा. खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करना सभी कारोबारियों की जिम्मेदारी है."
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