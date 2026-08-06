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नई टिहरी बस अड्डे के खोकों पर चला ADB का बुलडोजर, मालिकों के साथ कांग्रेस ने किया विरोध

नई टिहरी: जिले के बौराड़ी बस अड्डे में बुधवार को उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब एशियाई विकास बैंक यानी ADB की परियोजना के तहत बस अड्डे में बने खोकों पर बुलडोजर चलाया गया. कार्रवाई के दौरान खोका मालिकों और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए जमकर हंगामा किया. मौके पर काफी देर तक माहौल गरम रहा.

नई टिहरी बस अड्डे के खोकों पर ADB का बुलडोजर चला: ADB कर्मचारियों के साथ प्रशासन की ओर से तहसीलदार मौके पर पहुंचीं और खोका मालिकों से बात कर समझाने का प्रयास करने लगीं. लेकिन खोला मालिकों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि या तो पूरी तरह मुआवजा दें, नहीं तो काम बंद किया जाए. दरअसल, एशियाई विकास बैंक यानी ADB द्वारा "टिहरी झील क्षेत्र सतत एवं जलवायु-अनुकूल पर्यटन विकास परियोजना" के तहत नई टिहरी के बौराड़ी बस अड्डे यानी ISBT के उच्चीकरण और पुनर्विकास का कार्य किया जा रहा है.

बौराड़ी बस अड्डे का उच्चीकरण और पुनर्विकास कार्य चल रहा है (Etv Bharat)

बस अड्डे के पुनर्विकास और पर्यटन विकास की परियोजना के तहत कार्रवाई: इसी परियोजना के तहत बस अड्डे परिसर में बने खोकों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई. जैसे ही बुलडोजर खोकों को हटाने पहुंचा, खोका मालिकों और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया. विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि लंबे समय से यहां कारोबार कर रहे खोका मालिकों के सामने अब रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है और कार्रवाई से पहले उनके हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए.